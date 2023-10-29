الحماية المدنية تطلق حملة وطنية للوقاية من الأخطار المتعلقة بموسم الشتاء

الجزائر- أطلقت المديرية العامة للحماية المدنية يوم الأحد, حملة وطنية وقائية حول الأخطار المتعلقة بموسم الشتاء, وذلك تحت شعار: "بالوقاية نحمي أنفسنا وبيوتنا من خطر الاختناقات", حسب ما أفاد به بيان لذات المصالح.

و أوضح ذات المصدر أن هذه الحملة ستعرف "تنظيم أبواب مفتوحة, قوافل جوارية على مستوى المجمعات السكنية التي استفادت مؤخرا من غاز المدينة, العمل على مراقبة وتفقد أجهزة التدفئة والتوصيلات خلال العمل التحسيسي الجواري رفقة الشركاء الفاعلين".

كما سيتم خلال هذه الحملة "تعزيز العمل التحسيسي عبر المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها, المساجد, مراكز التكوين المهني والجامعات, ناهيك عن إشراك كافة وسائل الإعلام عبر تكثيف الحصص الإذاعية والتلفزيونية التوعوية إلى جانب استغلال مختلف منصات التواصل الاجتماعي".

و أشار البيان إلى أنه تم بالمناسبة "إعداد برنامج ثري ومتنوع بهدف إرساء الثقافة الوقائية لدى المواطن حول هذه الأخطار, لاسيما المتعلقة بالفيضانات والاختناقات وكذا الحرص على استيعاب السلوك الإيجابي, الذي سيسمح من رفع قدرات المواطن في مجال السلامة وحماية نفسه من الأخطار مع تفادي الأضرار".

و تابع ذات المصدر بأن هذه الحملة ستتواصل "طيلة موسم الشتاء", مبرزا أن جميع المواطنين وكافة الجمعيات "مدعون للمشاركة في هذا البرنامج التحسيسي وذلك من خلال الاقتراب من مصالح الحماية المدنية المنتشرة عبر التراب الوطني".

من جهة أخرى, ذكر البيان أن قراءة للبيانات الإحصائية للحماية المدنية المتعلقة بحوادث الاختناقات لسنة 2022, توضح أنه تم إنقاذ وإسعاف 2532 شخص تعرضوا للاختناق منهم 2112 بالغازات المحترقة أو غاز أحادي الكربون,إلى جانب تسجيل 136 حالة وفاة, منها 111 بغاز أحادي أكسيد الكربون.

أما خلال ال7 أشهر الأولى من سنة 2023, فقد تم --وفق البيان-- إنقاذ وإسعاف 2480 شخصا تعرضوا للاختناق, منهم 2115 بالغازات المحترقة أو غاز أحادي الكربون, مع تسجيل 114 حالة وفاة, منها 103 بغاز أحادي أكسيد الكربون.

و فيما يخص الفيضانات, فقد سجلت الحماية المدنية خلال السنة الماضية, 1219 عملية إسعاف, سمحت بإنقاذ 150 شخصا مع تسجيل 11 حالة وفاة, في تم خلال ال9 أشهر من السنة الجارية, تسجيل 789 عملية إسعاف, سمحت بإنقاذ 235 شخصا, علاوة عن تسجيل 12 حالة وفاة.