ملتقى وطني حول الوحدة الوطنية والمرجعية الدينية عند علماء الجزائر

و في كلمة له خلال افتتاح الملتقى, ذكر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى, السيد بوعبد الله غلام الله, أن الشيخ بالحاج, الذي كان عضوا بالمجلس, يعد "رجلا فذا يتسم بأخلاق عالية, مذكرا بأن العلامة "كلف من طرف جبهة التحرير الوطني, حينما كان طالبا بجامعة الزيتونة بتونس, بالتكفل بالشباب الجزائري بهذا البلد الشقيق إبان الثورة, حيث عمل على انضمامهم للكشافة التونسية وتدريسهم مختلف العلوم وتربيتهم على مبادئ الدين والأخلاق".

من جانبه, أوضح رئيس جمعية التراث "القرارة" لولاية غرداية, السيد محمد ناصر بوحجام, أن هذا الملتقى المنظم بالتعاون مع الجمعية, سيستعرض على مدار يومين (29 و 30 أكتوبر), "المعالم الكبرى والمواقف التاريخية لعلماء الجزائر في الحفاظ على الوحدة الوطنية, وكيفية ترسيخ قيمها في نفوس وسلوكيات الأجيال الجديدة, مستعرضا كنموذج مسيرة الشيخ محمد بن بابا الشيخ بالحاج".