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ولادة شبلين من فصيلة الأسود الإفريقية البيضاء النادرة بحديقة الحيوانات برابطية بالقالة

  أدرج يـوم : السبت, 28 أكتوير 2023 19:45     الفئـة : مجتمـــع

الطارف - شهدت حديقة الحيوانات برابطية بالقالة (20 كلم شرق الطارف) مؤخرا ولادة شبلين من فصيلة الأسود الإفريقية البيضاء النادرة عالميا، حسبما علم يوم السبت من مدير ذات الحديقة.

و في تصريح ل/وأج أوضح السيد هارون صياغي أن "الأمر يتعلق بثاني حالة ولادة للأسد الإفريقي الأبيض منذ سنة 2012 و هي حالة نادرة في العالم خاصة أن هذا النوع من القطط الكبيرة لا يعيش إلا في بعض الحدائق و لم يعد موجودا في الطبيعة".

و ذكر السيد صايغي أن الشبلين حاليا "في حالة صحية جيدة خاصة أن الفريق الطبي للحديقة وفر جميع الشروط الضرورية للرعاية البيطرية و التي تسمح للأشبال بالاعتماد على الأم فقط دون أي مساعدة".

من جهتها أفادت مسؤولة العيادة البيطرية بالحديقة، رشا منصوري، بأن هذه الولادة "جاءت نتيجة تزاوج بين الأسد الأبيض والأسد الإفريقي اللذين انقرضا في الطبيعة" واصفة هذه الولادة ب "الاستثنائية والرائعة".

و ذكرت ذات المتحدثة بأن حديقة برابطية شهدت مؤخرا ولادات جديدة من فصيلة الأسود الإفريقية والأسود الهجينة والضبع المخطط الإفريقي والأيل الأسمر.

و توجد بهذا الفضاء العشرات من الحيوانات من أصناف وفصائل مختلفة من بينها بعض الحيوانات النادرة على غرار النمور الملكية البنغالية و الذئاب القطبية البيضاء واللاما و تمساح النيل والأسد الإفريقي والأنواع الجزائرية المهددة بالانقراض كالضبع المرقط و"الفنك" والقرود.

آخر تعديل على الأحد, 29 أكتوير 2023 11:06
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ولادة شبلين من فصيلة الأسود الإفريقية البيضاء النادرة بحديقة الحيوانات برابطية بالقالة
  أدرج يـوم : السبت, 28 أكتوير 2023 19:45     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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