ولادة شبلين من فصيلة الأسود الإفريقية البيضاء النادرة بحديقة الحيوانات برابطية بالقالة

و في تصريح ل/وأج أوضح السيد هارون صياغي أن "الأمر يتعلق بثاني حالة ولادة للأسد الإفريقي الأبيض منذ سنة 2012 و هي حالة نادرة في العالم خاصة أن هذا النوع من القطط الكبيرة لا يعيش إلا في بعض الحدائق و لم يعد موجودا في الطبيعة".

و ذكر السيد صايغي أن الشبلين حاليا "في حالة صحية جيدة خاصة أن الفريق الطبي للحديقة وفر جميع الشروط الضرورية للرعاية البيطرية و التي تسمح للأشبال بالاعتماد على الأم فقط دون أي مساعدة".

من جهتها أفادت مسؤولة العيادة البيطرية بالحديقة، رشا منصوري، بأن هذه الولادة "جاءت نتيجة تزاوج بين الأسد الأبيض والأسد الإفريقي اللذين انقرضا في الطبيعة" واصفة هذه الولادة ب "الاستثنائية والرائعة".