القانون الأساسي الجديد للإمام "سيحسن وضعيته الإجتماعية و المهنية"

البليدة - أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف يوسف بلمهدي يوم السبت بالبليدة أن القانون الأساسي الجديد للإمام سيمكن عقب صدوره من "تحسين الوضعية الاجتماعية و المهنية للأئمة و معلمي القرآن".

و أوضح الوزير في ختام زيارة عمل و تفقد للولاية أن القانون الأساسي للأئمة سيمكن عقب صدوره من "تحسين الوضعية الاجتماعية و المهنية للأئمة و معلمي القرآن الكريم على غرار ما يتعلق برفع الأجور و الترقية و غيرها من المطالب الأخرى"لافتا إلى أن "الأمور لا تتحق دفعة واحدة". و أضاف أن هذا القانون الجديد "سيعالج العديد من الاختلالات و سيمكن من تحقيق ما كان حلما يوما ما للأئمة و معلمي القرآن", مؤكدا أن الوزارة الوصية تعمل بالتنسيق مع السلطات العليا للبلاد على النهوض بالقطاع.

و كشف السيد بلمهدي أن دائرته الوزارية شرعت في العمل على وضع خارطة هذا القانون الجديد تمهيدا لصياغته, مشيرا إلى أن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي أقر في مبادرة أولى من نوعها يوما وطنيا للإمام استمع إلى جميع انشغالات الأئمة بمبادرة منه لترقية هذا القطاع".

و على هامش إشرافه على حفل تخرج الدفعة الثانية للطلبة المجازين في القراءات بمسجد الكوثر وسط مدينة البليدة، أكد الوزير على "الدور الكبير الذي تلعبه المدارس القرآنية في ازدهار الأمم و تفوقها" لافتا إلى حصول نحو 5000 تلميذ من حفظة القرآن الكريم على شهادة البكالوريا بجدارة هذه السنة ونحو 2000 آخرين من تحقيق نتائج تعليمية جيدة.

للاشارة, أشرف الوزير خلال زيارته لولاية البليدة, على تدشين مسجد جديد ببلدية الشفة، ومدارس قرآنية جديدة بكل من بلديات أولاد يعيش و بني تامو و بوينان حيث أشاد ب"التصاميم الحديثة" التي تتميز بها هذه المدارس التي يولي لها القطاع "أهمية كبيرة", كما قال.

و في سياق آخر، ولدى تطرقه للعدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني على غزة بفلسطين، شدد السيد بلمهدي على أن "ضريبة الحرية ليست سهلة وقد سبق للشعب الجزائري دفعها لنيل حريته من المستعمر الفرنسي", مؤكدا على أن الدولة الجزائرية و شعبها "يشعرون بألم و معاناة إخوانهم الفلسطينيين و سيواصلون الوقوف إلى جانبهم".