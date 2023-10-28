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مندوبية وسيط الجمهورية بالعاصمة : إستلام 1877 عريضة إلى غاية 30 سبتمبر الماضي

  أدرج يـوم : السبت, 28 أكتوير 2023 16:07     الفئـة : مجتمـــع
مندوبية وسيط الجمهورية بالعاصمة : إستلام 1877 عريضة إلى غاية 30 سبتمبر الماضي

الجزائر - بلغ العدد الإجمالي للعرائض التي إستلمتها مصالح المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية لولاية الجزائر إلى غاية 30 سبتمبر الماضي، 1877 عريضة، حسب ما كشفت عنه يوم السبت مندوب وسيط الجمهورية بالعاصمة، جازية تافليس.

و خلال لقاء تنسيقي جمع وسيط الجمهورية, مجيد عمور, والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, العربي مرزوق, ممثلا لوزير القطاع, ابراهيم مراد, وكذا والي ولاية الجزائر, محمد عبد النور رابحي، خصص للإطلاق الرسمي للبوابة الالكترونية لسجلات الشكاوى وتبادل المراسلات مع القطاعات الوزارية, أوضحت السيدة تافليس أن مصالح المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية لولاية الجزائر "استلمت إلى غاية 30 سبتمبر الماضي 1877 عريضة".

و أضافت أنه "من بين 1788 عريضة ضمن الاختصاص التي تمت معالجتها وإحالتها إلى القطاعات المعنية, تم تسجيل 1390 عريضة خاصة بالجماعات المحلية و398 أخرى خاصة بالمديريات الولائية, منها 66 عريضة متعلقة بانشغالات التنمية المحلية و722 عريضة متعلقة بخلل في تسيير المرفق العام".

و بخصوص الردود المستلمة من قبل المندوبية, أوضحت السيدة تافليس أنها "تتمثل في 990 ردا واضحا, منها 641 ردا إيجابيا و349 ردا سلبيا و166 ردا سطحيا", مؤكدة في هذا الصدد على ضرورة العمل من أجل "تقليص الردود السطحية لضمان تكفل أمثل بانشغالات المواطنين وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة".

و أبرزت في هذا الشأن أن تقليص آجال الرد على كل العرائض المحالة يعد "مؤشرا على حسن سير المرفق العام, وهو ما سيتم العمل عليه سويا من أجل تحسين نوعية الخدمة العمومية".

آخر تعديل على السبت, 28 أكتوير 2023 18:23
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مندوبية وسيط الجمهورية بالعاصمة : إستلام 1877 عريضة إلى غاية 30 سبتمبر الماضي
  أدرج يـوم : السبت, 28 أكتوير 2023 16:07     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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