تيلفيريك عنابة-سرايدي : إستئناف الخدمة "بحلول سنة 2024"

عنابة - يرتقب إستئناف الخدمة بالمصعد الهوائي (تيليفيريك) عنابة-سرايدي الذي يخضع حاليا لأشغال إصلاح "بحلول السنة المقبلة"، حسب ما ورد يوم الخميس في بيان لمديرية النقل بولاية عنابة نشر بالصفحة الرسمية لذات الولاية.

و أوضح ذات البيان أنه "قد تم في هذا الإطار إصلاح و تركيب الأعمدة الثلاث للمصعد الهوائي التي تضررت جراء التقلبات الجوية وتسببت في توقف المصعد الهوائي عن الخدمة في يناير 2019 "، لافتا الى أن "أشغال إصلاح هذه الوسيلة الهامة للنقل عبر الكابلات تسجل حاليا نسبة متقدمة".

و تتمثل الأشغال المتبقية التي تشرف عليها مؤسسة النقل الجزائري عن طريق الكوابل (إيتاك) في تركيب الكوابل والمحركات الكهروميكانيكية لتنطلق بعدها مرحلة التجارب تحسبا لاستئناف الخدمة،كما أضافت ذات الوثيقة.

و يمثل المصعد الهوائي عنابة-سرايدي الذي أنجز سنة 1986 مكسبا هاما في مجال النقل بالنسبة للولاية عموما وسكان بلدية سرايدي خصوصا إضافة إلى كونه وسيلة استقطاب تساهم في ترقية النشاطات السياحية بالمنطقة، استنادا لنفس المصدر.

و يمتد هذا المصعد الهوائي على مسافة 4.150 مترا ويوفر خدمة النقل بين عنابة و سرايدي في ظرف لا يتجاوز 20 دقيقة وذلك عبر عربات هوائية تضمن نقل نحو 2.000 مسافر يوميا، حسبما تم التذكير به.