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الشلف : إحباط محاولة هجرة غير شرعية و توقيف 11 شخصا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 أكتوير 2023 19:03     الفئـة : مجتمـــع

 

الشلف - أحبطت مصالح الدرك الوطني بالشلف محاولة هجرة غير شرعية إنطلاقا من سواحل بني حواء، شمال شرق الشلف، وأوقفت 11 شخصا، حسب ما علم يوم الأربعاء لدى ذات الهيئة الأمنية.

و أفاد بيان لخلية الاعلام و الاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف أنه في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية و نتيجة لتفعيل المخطط الخاص بمراقبة الشريط الساحلي قصد مجابهة هذه الظاهرة، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني حواء من إحباط محاولة هجرة غير شرعية و أوقفت 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 24 و 50 سنة.

و استنادا لذات المصدر، تمت هذه القضية بعد استغلال لمعلومات واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني حواء، مفادها وجود مجموعة من الأشخاص بصدد التدبير والتنظيم للهجرة غير الشرعية عبر البحر انطلاقا من الشاطئ الصخري "لكاسكاد"، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية و التنقل مباشرة إلى عين المكان.

و أسفرت هذه العملية عن توقيف 11 شخصا من بينهم 4 مدبرين، و كذا 60 لترا من البنزين و 4 عجلات مطاطية تستعمل كسترات نجاة، كانت مخبأة وسط الأحراش، مثلما أضاف ذات البيان الأمني.

و سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة عن قضية "التدبير والتنظيم للهجرة غير الشرعية عبر البحر"، وفقا لنفس المصدر.

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الشلف : إحباط محاولة هجرة غير شرعية و توقيف 11 شخصا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 أكتوير 2023 19:03     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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