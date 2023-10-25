و أوضح المصدر أن المدير العام للأمن الوطني, السيد فريد بن شيخ "أشرف على تدشين المقر الجديد للمصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية التابع لمديرية الشرطة القضائية والمجهز بالمورد البشري المتخصص وبكافة الوسائل التقنية العالية المستوى المتصلة بالتكنولوجيات الحديثة, وذلك في إطار تنفيذ المخطط السنوي للمديرية العامة للأمن الوطني".

و أضاف أن هذه العملية تندرج ضمن "مساعي عصرنة المصالح العملياتية للشرطة للارتقاء بالعمل الأمني في مواجهة التحديات المرتبطة بكل أشكال الجرائم المعلوماتية والتهديدات السيبرانية التي أفرزتها حروب الجيل الخامس".