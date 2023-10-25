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تدشين المقر الجديد للمصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 أكتوير 2023 18:01     الفئـة : مجتمـــع
تدشين المقر الجديد للمصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية

الجزائر - تم يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، تدشين المقر الجديد للمصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية وذلك في إطار تنفيذ المخطط السنوي للمديرية العامة للأمن الوطني، حسب ما أورده بيان للمديرية.

و أوضح المصدر أن المدير العام للأمن الوطني, السيد فريد بن شيخ "أشرف على تدشين المقر الجديد للمصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية التابع لمديرية الشرطة القضائية والمجهز بالمورد البشري المتخصص وبكافة الوسائل التقنية العالية المستوى المتصلة بالتكنولوجيات الحديثة, وذلك في إطار تنفيذ المخطط السنوي للمديرية العامة للأمن الوطني".

و أضاف أن هذه العملية تندرج  ضمن "مساعي عصرنة المصالح العملياتية للشرطة للارتقاء بالعمل الأمني في مواجهة التحديات المرتبطة بكل أشكال الجرائم المعلوماتية والتهديدات السيبرانية التي أفرزتها حروب الجيل الخامس".

و بالمناسبة, كان للسيد بن شيخ "لقاء توجيهي  مع رؤساء المصالح الولائية للشرطة القضائية, ثمن خلاله النتائج الايجابية المحققة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة, حاثا إياهم على مضاعفة الجهود للرفع من مستوى الجاهزية خدمة للوطن والمواطن", مثلما أشار إليه البيان.

آخر تعديل على الخميس, 26 أكتوير 2023 21:37
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تدشين المقر الجديد للمصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 أكتوير 2023 18:01     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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