وهران : الطبعة الثانية لصالون التذوق بدءا من الأحد

وهران - يرتقب مشاركة زهاء 50 عارضا من مختلف ولايات الوطن في الطبعة الثانية لصالون التذوق "ديليس" الذي سينظم بدءا من الأحد القادم بوهران، حسب ما أستفيد يوم الأربعاء لدى المنظمين.

و ستقام هذه الطبعة إلى غاية يوم 2 نوفمبر القادم بقصر المعارض لحي المدينة الجديدة التابع لمؤسسة التظاهرات الاقتصادية و التجارية لوهران، وفق ما صرحت به ل /وأج المكلفة بالإعلام لهذه التظاهرة، بلقاسم أمينة.

و يهدف هذا الصالون المنظم من طرف مؤسسة تنظيم التظاهرات "أس أو واس إفانت" بوهران إلى التعريف بالمؤسسات و الحرفيين الذين ينشطون في عدة صناعات على غرار الحلويات العصرية و التقليدية و أنواع من الشوكولاطة و المشروبات والصناعات الغذائية والتجهيزات المطبخية و التغليف، استنادا لذات المصدر.

و يكمن الجديد لهذه الطبعة الرامية إلى الترويج إلى المنتجات الوطنية في الصناعة الغذائية و إبراز مهارات المنتجين في تقديم عروض لمختلف الأطباق التقليدية و العالمية من تنشيط بعض الطباخين الجزائريين، مثلما أشير إليه.