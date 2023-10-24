كريكو تقوم بزيارة مؤازرة إلى الطالبات الفلسطينيات المقيمات بالجزائر

و خلال هذه الزيارة التي رافقتها فيها المجاهدة حورية طوبال, جددت السيدة كريكو التأكيد على موقف الجزائر الثابت والمساند للقضية الفلسطينية العادلة, داعية الطالبات الفلسطينيات إلى "التحلي بالإرادة والعزيمة وطلب العلم", باعتباره --كما قالت-- "السبيل لتحرير الأرض الفلسطينية من احتلال الكيان الصهيوني الذي يرتكب جرائم ضد الانسانية".

و بعد أن أبدت "استعدادها التام" للمرافقة النفسية للطلبة الفلسطينيين المتواجدين بالجزائر, وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, أشارت الوزيرة الى العناية التي توليها السلطات العليا في البلاد للتكفل الأمثل بالطلبة الفلسطينيين.

بدورها, قدمت المجاهدة طوبال شهادة حية عن كفاح المرأة الجزائرية إبان الثورة التحريرية المجيدة ومساهمتها البطولية في استرجاع السيادة الوطنية ودورها في بناء الجزائر المستقلة.