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تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر ببومرداس

  أدرج يـوم : السبت, 21 أكتوير 2023 13:15     الفئـة : مجتمـــع
تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر ببومرداس

الجزائر - تمكنت مصالح الدرك الوطني ببومرداس من تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، تم على إثرها توقيف 49 شخصا وحجز مبلغ مالي بالعملتين الوطنية والأجنبية وأغراض أخرى،, حسب ما أفاد به، يوم السبت، بيان لذات المصالح.

و أوضح البيان أنه في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها, تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس من "تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية, انطلاقا من ولاية بومرداس والولايات المجاورة لها, إلى شواطئ ولاية وهران عبر وسطاء أفارقة وذلك من خلال تنظيم عدة عمليات منفصلة".

و تابع أنه "بعد الحصول على معلومات تفيد بوجود جماعة إجرامية تقوم بالتحضير لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية باتجاه أوروبا عبر البحر, وبعد اتخاذ واستفاء جميع الإجراءات القانونية, تم التنقل إلى ولاية وهران", حيث أسفرت هذه العمليات على "توقيف 49 شخصا من بينهم شخص (1) واحد من جنسية بوركينابية, كما تم حجز 4 سيارات سياحية, دراجتين (2) ناريتين, 7 هواتف نقالة, 3 قوارب ومحرك بقوة 50 حصانا, بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الجزائرية مقدر ب861000 دج, وآخر بالعملة الأجنبية مقدر ب360 أورو, إلى جانب 4 صدريات سباحة للنجاة".

و خلص البيان إلى أنه "تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة بتهم جناية تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود, جنحة دخول الإقليم الجزائري مع الإقامة دون استيفاء الإجراءات المنصوص عليها, و جنحة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود".

آخر تعديل على السبت, 21 أكتوير 2023 13:23
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تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر ببومرداس
  أدرج يـوم : السبت, 21 أكتوير 2023 13:15     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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