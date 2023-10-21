تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر ببومرداس

و أوضح البيان أنه في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها, تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس من "تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية, انطلاقا من ولاية بومرداس والولايات المجاورة لها, إلى شواطئ ولاية وهران عبر وسطاء أفارقة وذلك من خلال تنظيم عدة عمليات منفصلة".

و تابع أنه "بعد الحصول على معلومات تفيد بوجود جماعة إجرامية تقوم بالتحضير لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية باتجاه أوروبا عبر البحر, وبعد اتخاذ واستفاء جميع الإجراءات القانونية, تم التنقل إلى ولاية وهران", حيث أسفرت هذه العمليات على "توقيف 49 شخصا من بينهم شخص (1) واحد من جنسية بوركينابية, كما تم حجز 4 سيارات سياحية, دراجتين (2) ناريتين, 7 هواتف نقالة, 3 قوارب ومحرك بقوة 50 حصانا, بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الجزائرية مقدر ب861000 دج, وآخر بالعملة الأجنبية مقدر ب360 أورو, إلى جانب 4 صدريات سباحة للنجاة".