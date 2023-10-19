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حوادث الطرقات: وفاة 9 أشخاص وإصابة 527 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الخميس, 19 أكتوير 2023 16:53     الفئـة : مجتمـــع
حوادث الطرقات: وفاة 9 أشخاص وإصابة 527 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

الجزائر - لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 527 آخرون بجروح إثر وقوع 413 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 أكتوبر الجاري, حسب ما أفادت به, اليوم الخميس, حصيلة لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح البيان أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر ب (+61) وفي عدد الجرحى ب (+121), وانخفاضا في عدد الوفيات ب(-3).

وأشار إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة , نتيجة عدم احترام قانون المرور, عدم التقيد بمسافة الأمان, الإفراط في السرعة, الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وفي هذا الإطار, تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها إلى مستعملي الطريق العام من أجل احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, واضعة تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
حوادث الطرقات: وفاة 9 أشخاص وإصابة 527 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الخميس, 19 أكتوير 2023 16:53     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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