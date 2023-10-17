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حوادث المرور: وفاة 42 شخصا وإصابة 1532 آخرين خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 10:52     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر- توفي 42 شخصا وجرح 1532 آخرون إثر وقوع 1717 حادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن خلال أسبوع، حسب ما جاء في حصيلة لمصالح الحماية المدنية يوم الثلاثاء.

و أوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت بولاية سطيف بوفاة 5 أشخاص في مكان الحادث وجرح 58 آخرين إثر وقوع 58 حادث مرور.

و بالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي, قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة الممتدة من 8 الى 14 أكتوبر الجاري, بـ 15108 تدخل تم خلالها إسعاف وإجلاء 14842 جريح ومريض إلى المستشفيات.

كما قامت ذات المصالح بـ 2245 تدخل لإخماد 1567 حريق منها منزلية, صناعية وحرائق مختلفة.

و في مجال العمليات المختلفة, قامت وحدات الحماية المدنية بـ4776 تدخل من أجل إنقاذ 471 شخص في خطر وتغطية 3938 عملية إسعاف.

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 12:46
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حوادث المرور: وفاة 42 شخصا وإصابة 1532 آخرين خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 10:52     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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