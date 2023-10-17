حوادث المرور: وفاة 42 شخصا وإصابة 1532 آخرين خلال أسبوع

مجلس الأمة : الوزير الأول يعرض بيان السياسة العامة للحكومة -

وقفة ترحم عبر الوطن على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961 -

إنطلاق أشغال الدورة ال20 للإجتماع الوزاري لدول إفريقيا ودول شمال أوروبا بالجزائر العاصمة -

فلسطين : مجزرة صهيونية جديدة برفح وخان يونس تخلف 71 شهيدا ومئات الجرحى -

سنواصل إستخدام جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن الحقوق المقدسة للشعب الصحراوي -

عطاف يستقبل نظيره الرواندي -

عطاف يستقبل نظيره السويدي توبياس بيلستروم -

عطاف يستقبل نظيرة الأنغولي -

وقفة تكريمية بالجزائر العاصمة على روح العلامة الراحل الشيخ محمد الطاهر آيت علجت -

كولومبيا تطرد سفير الكيان الصهيوني من أراضيها -

أكثر من 3 آلاف شهيد منذ بداية 2023 ومؤشرات تنذر بكارثة إنسانية وبيئية في قطاع غزة -

مباراة ودية / الجزائر- مصر 1-1 : اسلام سليماني ينقذ الخضر من كمين الفراعنة -

عطاف يستعرض مع نظيره التونسي مستجدات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة -

قضية مقتل جمال بن اسماعيل: التفتيش الالكتروني يفضح علاقة عدد من المتهمين مع تنظيمات إرهابية -

فلاحة: السيد هني يترأس اجتماعا مع مسؤولي القطاع حول ملف المزارع النموذجية -

بوغالي يدعو إلى إدراج بند طارئ حول فلسطين في أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي -

الوزير الأول يستقبل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا -

كرة القدم/ودية: تعادل المنتخب الجزائري أمام مصر (1-1) -

وزير الداخلية الليبي يزور بعض مصالح المديرية العامة للأمن الوطني -