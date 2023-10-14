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إقامة صلاة الاستسقاء عبر كافة مساجد الوطن

  أدرج يـوم : السبت, 14 أكتوير 2023 09:11     الفئـة : مجتمـــع
إقامة صلاة الاستسقاء عبر كافة مساجد الوطن

الجزائر - أقيمت اليوم السبت, عبر جميع مساجد الوطن, صلاة الاستسقاء, تضرعا للمولى عز وجل أن يغيث العباد والبلاد, بعد تأخر نزول المطر واحتباسه لمدة طويلة.

وتعد صلاة الاستسقاء, التي تمت تأديتها صباح اليوم, سنة مؤكدة في الفقه الإسلامي, عملا بسنة المصطفى صلى الله عليه و سلم, والذي ثبت عنه إقامة هذه الصلاة في حالة ما إذا حل الجفاف.

وقد أديت هذه الصلاة بأداء ركعتين, متبوعة بخطب الأئمة الذين أكدوا على وجوب شكر الله عز وجل على كل نعمه وحسن عبادته, داعين إلى طاعته والاستغفار وإغاثة البلاد من شح تساقط الأمطار, كما شددوا أيضا على ضرورة التوجه إلى الله بالإكثار من الذكر بأن يرفع عن الأمة القحط والأوبئة والأمراض وأن يديم نعمة الأمن على الجزائر وكل المسلمين.

يذكر أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف كانت قد دعت يوم الأربعاء الماضي في بيان لها إلى إقامة صلاة الاستسقاء, اليوم السبت, عبر كافة مساجد الوطن, نظرا لقلة الأمطار في معظم ربوع البلاد, مما أضر بالبلاد والعباد, وعملا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

كما حثت الوزارة, في السياق ذاته, على "الالتجاء الى الله تعالى بالتوبة والضراعة والدعاء وقيام الليل وقراءة القرآن ورد المظالم والمصالحة بين المتخاصمين ليسقينا الله سبحانه وتعالى غيثا مريئا نافعا".

آخر تعديل على السبت, 14 أكتوير 2023 10:33
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إقامة صلاة الاستسقاء عبر كافة مساجد الوطن
  أدرج يـوم : السبت, 14 أكتوير 2023 09:11     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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