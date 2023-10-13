تكوين مهني : تخصيص أكثر من 88 ألف مقعد بيداغوجي للمستفيدين من منحة البطالة

الجزائر - تم تخصيص أكثر من 88.000 مقعد بيداغوجي لقطاع التكوين والتعليم المهنيين للمستفيدين, دون تأهيل, من منحة البطالة قصد السماح لهم بمتابعة تكوين لدورة أكتوبر، حسبما علم لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.

في هذا الصدد، صرح مدير تنظيم سوق العمل و ضبطها على مستوى الوكالة, فيصل لعرابي يقول "تم تخصيص ما مجموع 88.000 مقعد بيداغوجي موزع على 887 مؤسسة تابعة لقطاع التكوين و التعليم المهنيين لفائدة المستفيدين، دون تأهيل، من منحة البطالة قصد السماح لهم بمتابعة التكوين المهني لدورة أكتوبر".

و في تصريح ل"وأج"، أكد نفس المسؤول أن التكوين موجه للمستفيدين دون تأهيل بهدف السماح لهم بالاستفادة من منصب شغل و من إدماج مهني.

و يتعلق الأمر بتكوين مؤهل قصير المدى (3 إلى 6 أشهر) لاكتساب كفاءات جديدة و الحصول على شهادة تكوين تسهل بذلك إدماجا في عالم الشغل في التخصصات المطلوبة في سوق العمل.

و لإنجاح هذه العملية, تم إطلاق منصتين رقميتين "تأهيل" و "تكوين" من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل بالتنسيق مع قطاع التكوين المهني من أجل ضمان توجيه المعنيين و تعيينهم و كذا تدعيم المتابعة و المرافقة.

كما أضاف يقول أن "منصة-سبر آراء" تم إطلاقها أيضا الصيف الماضي من أجل "تحديد التخصصات التي يرغبها المستفيدون من منحة البطالة"، مضيفا أن 11590 مستفيدا دون تأهيل شاركوا في عملية سبر الآراء.

و أوضح يقول أن أكثر من 100.000 مستفيد من منحة البطالة قد استكملوا تكوينهم خلال الدورتين الأخيرتين للتكوين المهني أي دورة أكتوبر 2022 و فبراير 2023.