تكوين مهني : تخصيص أكثر من 88 ألف مقعد بيداغوجي للمستفيدين من منحة البطالة

في هذا الصدد، صرح مدير تنظيم سوق العمل و ضبطها على مستوى الوكالة, فيصل لعرابي يقول "تم تخصيص ما مجموع 88.000 مقعد بيداغوجي موزع على 887 مؤسسة تابعة لقطاع التكوين و التعليم المهنيين لفائدة المستفيدين، دون تأهيل، من منحة البطالة قصد السماح لهم بمتابعة التكوين المهني لدورة أكتوبر".
و في تصريح ل"وأج"، أكد نفس المسؤول أن التكوين موجه للمستفيدين دون تأهيل بهدف السماح لهم بالاستفادة من منصب شغل و من إدماج مهني.
و يتعلق الأمر بتكوين مؤهل قصير المدى (3 إلى 6 أشهر) لاكتساب كفاءات جديدة و الحصول على شهادة تكوين تسهل بذلك إدماجا في عالم الشغل في التخصصات المطلوبة في سوق العمل.
و لإنجاح هذه العملية, تم إطلاق منصتين رقميتين "تأهيل" و "تكوين" من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل بالتنسيق مع قطاع التكوين المهني من أجل ضمان توجيه المعنيين و تعيينهم و كذا تدعيم المتابعة و المرافقة.
كما أضاف يقول أن "منصة-سبر آراء" تم إطلاقها أيضا الصيف الماضي من أجل "تحديد التخصصات التي يرغبها المستفيدون من منحة البطالة"، مضيفا أن 11590 مستفيدا دون تأهيل شاركوا في عملية سبر الآراء.
و أوضح يقول أن أكثر من 100.000 مستفيد من منحة البطالة قد استكملوا تكوينهم خلال الدورتين الأخيرتين للتكوين المهني أي دورة أكتوبر 2022 و فبراير 2023.