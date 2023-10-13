و جاء في البيان "توقف الاستغلال التجاري يوم الجمعة من الساعة 12 الى الساعة 16 على كامل خط مترو الجزائر من اجل القيام بعملية الصيانة لتجهيزات الامنية بما في ذلك نظام التهوية".
الجزائر العاصمة : توقف الإستغلال التجاري لخط المترو يوم الجمعة من الساعة 12 إلى الساعة 16
أدرج يـوم : الجمعة, 13 أكتوير 2023 19:35 الفئـة : مجتمـــع
الجزائر- أعلنت مؤسسة مترو الجزائر، في بيان لها،عن توقف الاستغلال التجاري يوم الجمعة من الساعة 12 الى الساعة 16 لخط ميترو الجزائر من أجل القيام بعملية الصيانة.
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