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الجزائر العاصمة : توقف الإستغلال التجاري لخط المترو يوم الجمعة من الساعة 12 إلى الساعة 16

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 أكتوير 2023 19:35     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر- أعلنت مؤسسة مترو الجزائر، في بيان لها،عن توقف الاستغلال التجاري يوم الجمعة من الساعة 12 الى الساعة 16 لخط ميترو الجزائر من أجل القيام بعملية الصيانة.

و جاء في البيان "توقف الاستغلال التجاري يوم الجمعة من الساعة 12 الى الساعة 16 على كامل خط مترو الجزائر من اجل القيام بعملية الصيانة لتجهيزات الامنية بما في ذلك نظام التهوية".

آخر تعديل على الأحد, 15 أكتوير 2023 12:19
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الجزائر العاصمة : توقف الإستغلال التجاري لخط المترو يوم الجمعة من الساعة 12 إلى الساعة 16
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 أكتوير 2023 19:35     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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