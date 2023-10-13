ولاية الجزائر: إفتتاح "بارك سفاري" خلال 2024

و في تصريح لواج, افادت المديرة العامة لحديقة الحيوانات والتسلية "الوئام المدني", حنان عباس, أن أشغال إنجاز "بارك سفاري" الذي يتربع على مساحة تبلغ 14 هكتارا, انطلقت في منتصف شهر يوليو الفارط بالاعتماد على خبرات و يد عاملة جزائرية.

و أوضحت أن "بارك سفاري" يتكون من 13 حظيرة (enclos), لكل منها عازل زجاجي سميك, تضم نوعا معينا من الحيوانات وتتربع على مساحة كافية ومتفاوتة -حسب نوع الحيوان- تصل إلى 1 هكتار (بالنسبة لفصيلة الأسود), تمكن هذه الحيوانات من العيش بكل حرية ودون حواجز.

و أفادت أنه بإمكان الزوار المشي على الاقدام بالممر الزجاجي الممتد على مسافة 600 متر كما يمكنهم الركوب على متن قطار تم انجاز سككه الحديدية بمحاذاة الممر, لرؤية الحيوانات عن كثب ولاسيما المفترسة منها وأخذ صور تذكارية بكل أمان.