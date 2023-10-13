ولاية الجزائر: إفتتاح "بارك سفاري" خلال 2024

و في تصريح لواج, افادت المديرة العامة لحديقة الحيوانات والتسلية "الوئام المدني", حنان عباس, أن أشغال إنجاز "بارك سفاري" الذي يتربع على مساحة تبلغ 14 هكتارا, انطلقت في منتصف شهر يوليو الفارط بالاعتماد على خبرات و يد عاملة جزائرية.
و أوضحت أن "بارك سفاري" يتكون من 13 حظيرة (enclos), لكل منها عازل زجاجي سميك, تضم نوعا معينا من الحيوانات وتتربع على مساحة كافية ومتفاوتة -حسب نوع الحيوان- تصل إلى 1 هكتار (بالنسبة لفصيلة الأسود), تمكن هذه الحيوانات من العيش بكل حرية ودون حواجز.
و أفادت أنه بإمكان الزوار المشي على الاقدام بالممر الزجاجي الممتد على مسافة 600 متر كما يمكنهم الركوب على متن قطار تم انجاز سككه الحديدية بمحاذاة الممر, لرؤية الحيوانات عن كثب ولاسيما المفترسة منها وأخذ صور تذكارية بكل أمان.
و بعد أن ذكرت أن حديقة "الوئام المدني" تضم بصفة عامة 77 نوعا من الحيوانات والطيور (770 حيوانا), أفادت انه سيتم جلب حيوانات أخرى من الخارج على غرار وحيد القرن والنو, مشيرة أن "الحديقة تضم ايضا حيوانات مهددة بالانقراض على غرار حيوان +المها+ حيث استطاع المختصون في طب البيطري بالحديقة أن يحافظوا على هذه السلالة والعمل على تكاثرها".
كما أكدت أن "بارك سفاري" "يحتاج إلى يد عاملة مختصة في تربية الحيوانات" كاشفة أن "إدارة الحديقة تقوم حاليا بإجراءات ملموسة بمعية المعهد الوطني لتربية الحيوانات لتكوين العاملين في الحديقة " خاصة --على حد قولها--, أن "مراكز ومعاهد التكوين المهني بالجزائر حاليا لا تضم اختصاصا يتعلق بالمجال الحيواني".
إعادة تأهيل مختلف هياكل الحديقة
و كشفت السيدة عباس بالمناسبة, أنه إلى جانب "بارك سفاري", سيتم إنجاز مسارا للدراجات الهوائية إلى جانب تخصيص مسالك سواء للجري على القدمين أو بركوب الخيل بالإضافة إلى ملاعب خاصة بالرياضات الجماعية وغيرها.
كما سيتم انجاز بيوت (قباب) فلكية من زجاج مجهزة بالأجهزة الضرورية لتمكين الزوار من رؤية النجوم عن قرب, حسب المديرة العامة للحديقة.
و من جهة أخرى, يتم إعادة تأهيل مختلف الهياكل التي تضمها الحديقة على غرار "إقامة مونكادا" وفندق "الأروية الذهبية" إلى جانب انجاز وإعادة تأهيل 6 مواقف للسيارات التي تفوق قدرة استيعابيها 5000 سيارة.
و بخصوص الجزء المخصص للتسلية بحديقة بن عكنون, أفاد, المكلف بالدراسات والتلخيص لدى ولاية الجزائر, رمضان لونيس لواج, أنه سيتم قريبا إعداد دفتر شروط المعتمد على دراسة يعدها مكتب دراسات عمومي لتحديد أنواع الألعاب والتسلية التي ستحظى بها الحديقة مضيفا انه لابد أن تستجيب هذه الألعاب لكل المقاييس الدولية.
و أوضح أن ألعاب التسلية ستكون متطورة ومتنوعة حتى تتماشى وأذواق جميع الزوار مهما كانت أعمارهم لافتا بقوله انه "ينتظر ان يكون الجزء المخصص للتسلية مصدرا هاما لتمويل كل نشاطات الحديقة بما فيها الجزء المخصص للحيوانات.
و أضاف في ذات السياق أنه ينتظر مستقبلا أن تمول حديقة الحيوانات والتسلية "الوئام المدني" نفسها بنفسها بفضل ايراداتها بعد إعادة تأهيليها بصفة كلية.
للإشارة, الحديقة مفتوحة حاليا كل أيام الأسبوع أمام الجمهور من الساعة السادسة صباحا لغاية العاشرة ليلا فيما يفتح الجزء المخصص للحيوانات من الساعة العاشرة صباحا لغاية الساعة الخامسة بعد الزوال.
تم إنشاء حديقة الحيوانات والتسلية "الوئام المدني" التي تتربع على مساحة قدرها 300 هكتار بما فيها 200 هكتار من الغابات, في 5 يوليو من سنة 1982, وتعد المكان الأمثل في قلب العاصمة لقضاء يوم ثري بالنشاطات الرياضية والترفيهية بالنسبة للعائلات.