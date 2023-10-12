بلمهدي يعطي إشارة إنطلاق السنة الجديدة 2023-2024 لحفظ القرآن الكريم

بجاية - أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي يوم الخميس ببجاية على إعطاء إشارة إنطلاق السنة الدراسية الجديدة لحفظ القرآن الكريم 2023-2024، ونوه بهذه المناسبة "الديناميكية القوية" التي تميز عملية حفظ القرآن الكريم عبر الوطن.

و أرجع الوزير إختيار بجاية لإعطاء إشارة إنطلاق السنة الدراسية الجديدة لحفظ كتاب الله، للتوافد الكبير الذي يميز عملية تعلم القرآن الكريم بهذه المنطقة المعروفة بديناميكيتها في المجال، مجددا في كلمة افتتاحية بالمناسبة التذكير بالماضي الديني المجيد للولاية، مستدلا بالعدد الكبير من العلماء الذين احتضنتهم ومساهمتهم في الإشعاع العلمي والديني للبلاد. كما أكد السيد بلمهدي "مساهمة الزوايا والمدارس القرآنية في الكفاح التحرري والحفاظ على الهوية الوطنية، التي كانت مستهدفة بشكل خاص من طرف الإدارة الإستعمارية".

و بخصوص هذا الموسم الدراسي الجديد، أشار الوزير إلى إحصاء 900 ألف تلميذ، منهم 58 ألف مهيكلون على مستوى المدارس والزوايا، و29 ألف من فئة المسنين و40 ألف من فئة الأميين الذين سمح تأطيرهم تعلم القرآن الكريم و اللغة العربية في نفس الوقت.

و أشار الوزير إلى "الدينامكية القوية التي تميز تعليم القرآن الكريم" مذكرا بجهود الدولة في المجال، لاسيما قرار رئيس الجمهورية ،السيد عبد المجيد تبون، برفع أجور الأئمة ومراجعة القانون الأساسي الخاص بالإمام.

و كان وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، قد اشرف في الصبيحة على تدشين مسجدين جديدين، بتيجونان (دائرة شميني) على بعد 50 كلم غرب بجاية، و بضواحي أميزور، 25 كلم جنوب -شرق مقر الولاية.