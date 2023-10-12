أفراد الجالية الوطنية بالكاميرون يثمنون فتح خط جوي مباشر بين الجزائر ودوالا

و في هذا الصدد، عبر بونحوم مراد الذي يشتغل بمؤسسة اتصالات بالكاميرون منذ 7 سنوات عن امتنانه لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بفتح هذا الخط المباشر الذي سيشجع أبناء الجالية على التنقل بكل أريحية، خاصة وأن الرحلة بين الجزائر ودوالا كانت من قبل --مثلما قال-- "جد متعبة وشاقة" كونها كانت "تستغرق ما يقارب 12 ساعة مع التوقف على مستوى بعض الدول".

كما نوه ذات المتحدث بفتح هذا الخط الذي يسمح بخفض ثمن التذكرة "قرابة أربع مرات مقارنة بالتكلفة السابقة".

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بدورها، رحبت لبنى صبان، صاحبة مؤسسة خاصة تنشط في مجال العقار بمدينة ياوندي مند قرابة 15 سنة، أن فتح هذا الخط يحفز على التفكير في فتح فروع للبنوك والمؤسسات الجزائرية الناشطة في مجال الاستثمار.

من جانبه، أشاد خير الدين حسان خوجة، إطار ببنك في الكاميرون، بفتح هذا الخط المباشر الذي سيمكن الخطوط الجوية الجزائرية --على حد قوله-- من التموقع وتدعيم مكانتها في إفريقيا، خاصة في ظل تسعيرة الرحلة التي وصفها بـ"المغرية".