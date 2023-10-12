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أفراد الجالية الوطنية بالكاميرون يثمنون فتح خط جوي مباشر بين الجزائر ودوالا

  أدرج يـوم : الخميس, 12 أكتوير 2023 17:48     الفئـة : مجتمـــع

دوالا (الكاميرون) - ثمن أفراد الجالية الوطنية المقيمون بالكاميرون فتح خط جوي مباشر بين الجزائر العاصمة ودوالا الكاميرونية، معتبرين أن ذلك من شأنه تقليص المدة الزمنية للرحلة وتحفيز التعاون الاقتصادي والحركة التجارية بين البلدين.

و في هذا الصدد، عبر بونحوم مراد الذي يشتغل بمؤسسة اتصالات بالكاميرون منذ 7 سنوات عن امتنانه لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بفتح هذا الخط المباشر الذي سيشجع أبناء الجالية على التنقل بكل أريحية، خاصة وأن الرحلة بين الجزائر ودوالا كانت من قبل --مثلما قال-- "جد متعبة وشاقة" كونها كانت "تستغرق ما يقارب 12 ساعة مع التوقف على مستوى بعض الدول".

كما نوه ذات المتحدث بفتح هذا الخط الذي يسمح بخفض ثمن التذكرة "قرابة أربع مرات مقارنة بالتكلفة السابقة".

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بدورها، رحبت لبنى صبان، صاحبة مؤسسة خاصة تنشط في مجال العقار بمدينة ياوندي مند قرابة 15 سنة، أن فتح هذا الخط يحفز على التفكير في فتح فروع للبنوك والمؤسسات الجزائرية الناشطة في مجال الاستثمار.

من جانبه، أشاد خير الدين حسان خوجة، إطار ببنك في الكاميرون، بفتح هذا الخط المباشر الذي سيمكن الخطوط الجوية الجزائرية --على حد قوله-- من التموقع وتدعيم مكانتها في إفريقيا، خاصة في ظل تسعيرة الرحلة التي وصفها بـ"المغرية".

للتذكير، كان الامين العام لوزارة النقل, محمد الحبيب زهاني، قد أشرف على تدشين هذه الرحلة الجوية.

آخر تعديل على الخميس, 12 أكتوير 2023 18:58
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أفراد الجالية الوطنية بالكاميرون يثمنون فتح خط جوي مباشر بين الجزائر ودوالا
  أدرج يـوم : الخميس, 12 أكتوير 2023 17:48     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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