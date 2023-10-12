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حوادث المرور: وفاة 12 شخصا وجرح 406 آخرين خلال الأسبوع الماضي

  أدرج يـوم : الخميس, 12 أكتوير 2023 13:12     الفئـة : مجتمـــع
حوادث المرور: وفاة 12 شخصا وجرح 406 آخرين خلال الأسبوع الماضي

الجزائر- لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب 406 آخرون بجروح إثر وقوع 352 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 9 أكتوبر الجاري, حسب حصيلة أوردتها, اليوم الخميس, مصالح الأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ(-32) حادث, إضافة إلى انخفاضا في عدد الجرحى بـ(-68) جريح, وارتفاع في عدد الوفيات بـ(+04) حالات.

وأضاف أن المعطيات ذات الصلة تشير إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 %, نتيجة عدم احترام قانون المرور, عدم التقيد بمسافة الأمان, الإفراط في السرعة, الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وبهذا الصدد, جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور, وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, كما ذكرت بوضعها تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17, لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.

آخر تعديل على الخميس, 12 أكتوير 2023 13:14
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حوادث المرور: وفاة 12 شخصا وجرح 406 آخرين خلال الأسبوع الماضي
  أدرج يـوم : الخميس, 12 أكتوير 2023 13:12     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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