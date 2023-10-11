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تتويج نور الهدى عمران من قسنطينة بالجائزة الأولى لحفظ و تجويد و تفسير القرآن الكريم

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 أكتوير 2023 08:46     الفئـة : مجتمـــع
تتويج نور الهدى عمران من قسنطينة بالجائزة الأولى لحفظ و تجويد و تفسير القرآن الكريم

عنابة - توجت الشابة نور الهدى عمران من ولاية قسنطينة بالجائزة الأولى لفرع "حفظ وتجويد وتفسير القرآن الكريم" ضمن المسابقة الوطنية لحفظ القرآن المدرجة في  إطار الأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته ال 25 الذي اختتم مساء يوم الثلاثاء بعنابة.

كما فاز بالجائزة الأولى في فرع "حفظ وتجويد القرآن" لهذه المسابقة التي تنافس فيها ستون حافظا وحافظة في ستة فروع، الشاب علاء كروشي من ولاية قسنطينة,  بينما عاد المركز الأول في فرعي "صغار حفظة القرآن" (أقل من 15 سنة) و"حفظ القرآن في القراءات السبع" لكل من إسراء ناجي من ولاية المسيلة و عبد الله عريبي من ولاية سطيف على التوالي.

وبفرع "حفظ القرآن كاملا مع التجويد" لفئة النساء أحرزت المرتبة الأولى مريم هني من ولاية المدية فيما نالت المركز الأول في فرع "حفظة القرآن من فصول محو الأمية" السيدة مصابحية سايبي من ولاية بسكرة .

وتوجت أشغال الأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته ال 25 بعدة توصيات تمثلت في "مواصلة جهود تنشئة الأجيال على قيم و مبادئ القرآن الكريم للحفاظ على الأسرة والمجتمع مع تعزيز المرجعية الدينية في معالجة القضايا والتحديات التي تواجه الأسرة وخاصة الشباب علاوة على مواكبة التطور الحاصل على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي بصناعة محتويات تخدم الوطن و تحمي المجتمع".

وخلال مراسم اختتام الطبعة ال 25 من الأسبوع الوطني للقرآن الكريم التي أقيمت بأحد فنادق مدينة عنابة وحضرتها إطارات مركزية بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف وسلطات الولاية وشيوخ الزوايا و أساتذة جامعيين و أئمة ومرشدين تم التذكير بالقرارات الأخيرة التي اتخذت من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لفائدة فئة الأئمة مع التركيز على أهمية دور المؤسسات والهيئات الدينية في معالجة القضايا المجتمعية والحفاظ على الأسرة والمجتمع.

كما ثمن الحضور موقف الجزائر الثابت تجاه القضية الفلسطينية العادلة معربين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

للإشارة، انتظم الأسبوع الوطني للقرآن الكريم من طرف وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وشهدت فعالياته إلى جانب المسابقة الوطنية لحفظ القرآن تنشيط ملتقى علمي حول "القرآن الكريم وحماية الأسرة والمجتمع".

 

آخر تعديل على الأربعاء, 11 أكتوير 2023 08:59
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تتويج نور الهدى عمران من قسنطينة بالجائزة الأولى لحفظ و تجويد و تفسير القرآن الكريم
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 أكتوير 2023 08:46     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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