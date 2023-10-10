و أوضح المصدر نفسه أن عملية التنصيب جرت بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بتنظيم العملية, مضيفا أن اللجنة باشرت عملها المتمثل في "انتقاء وترتيب وكالات السياحة والأسفار حسب مقراتها الأم ووفقا لمطارات الإقلاع المعتمدة".
حج 2024 : تنصيب اللجنة المكلفة بانتقاء وترتيب وكالات السياحة والأسفار
أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 أكتوير 2023 17:45 الفئـة : مجتمـــع
الجزائر- أشرف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أحمد سليماني، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على تنصيب اللجنة المكلفة بانتقاء وترتيب وكالات السياحة و الأسفار المترشحة لتنظيم عملية الحج لموسم 1445هجري/2024 ميلادي، حسب ما أورده بيان للديوان.
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