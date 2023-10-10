فلسطين : مظاهرات و وقفات تضامنية عبر العالم دعما لغزة وتنديدا بالعدوان الصهيوني -

رئيس الجمهورية يأمل في أن يجعل من الجالية الجزائرية قوة دفع في العلاقات الثنائية -

حج 2024 : تنصيب اللجنة المكلفة بانتقاء وترتيب وكالات السياحة والأسفار -

مشروع قانون المالية لسنة 2024 : تدابير جديدة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين -

تغييرات في برنامج رحلات المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لشهر أكتوبر -

منتدى الدول المصدرة للغاز : عرقاب يدعو إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين -

إدراج القرض الشعبي الجزائري و بنك التنمية المحلية في البورصة، وإستحداث بنك بريدي قريبا -

نواب المجلس الشعبي الوطني يشرعون في مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة -

وزير الإتصال : تنظيم القنوات التلفزيونية الخاصة سيكون وفقا لما ينص عليه القانون -

المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السنفونية: مشاركة 14 بلدا, و الصين ضيف شرف -

الإحتلال الصهيوني ينفذ مخططه الإجرامي من خلال عمليات إبادة جماعية شاملة -

محروقات : تحقيق 10 إكتشافات جديدة للمكامن الناضجة بين يناير و سبتمبر 2023 -

إسترجاع 1530 هكتارا من العقار الصناعي غير المستغل -

مجلس الأمة يحيل أربعة تعديلات على لجنة متساوية الأعضاء -

المنتخب الوطني الجزائري بقسنطينة إستعداد لمواجهة الرأس الأخضر -

الجزائر تواصل العمل على إضفاء مزيد من الحيوية على السياسة الخارجية للبلاد -

الجزائر تتوقع نموا إقتصاديا ب3 ر5 بالمائة في 2023 -

بيان السياسة العامة للحكومة يؤكد على مواصلة تجسيد برنامج رئيس الجمهورية -

مصنع الإسمنت بالشلف يتحصل على شهادة مطابقة المعايير الأوروبية لخمس منتجات إسمنتية -