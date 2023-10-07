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تأكيد على الدور المحوري للمجتمع المدني في استكمال بناء الجزائر الجديدة

  أدرج يـوم : السبت, 07 أكتوير 2023 16:07     الفئـة : مجتمـــع
تأكيد على الدور المحوري للمجتمع المدني في استكمال بناء الجزائر الجديدة

الجزائر - أكد مشاركون في الورشة التفاعلية حول الاستشارة الوطنية للمجتمع المدني التي نظمت, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, على الدور المحوري للمجتمع المدني كشريك في استكمال بناء الجزائر الجديدة.

وعلى هامش هذه الورشة التي نظمها المرصد الوطني للمجتمع المدني, بالمركز الدولي المؤتمرات "عبد اللطيف رحال", أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة, مريم شرفي, على"الدور الفعال" للمجتمع المدني وتأثيره في مختلف القضايا الوطنية, مضيفة أن المفوضية أطلقت دورات تدريبية لمعظم الجمعيات الناشطة في مجال حماية الطفولة, والتي أسفرت عن "تشكيل شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل".

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من جانبه, أبرز الناشط الحقوقي, محرز العماري, "الدور الكبير للمجتمع المدني كقوة اقتراح وحليف للنشاط الرسمي للبلاد لاستكمال بناء الجزائر الجديدة", مشيرا إلى أن هذه الورشة جاءت "تجسيدا لمبدأ أساسي في الدستور وهو الديمقراطية التشاركية بعيدا عن المناسباتية".

وبالمناسبة, ركز أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية, بوحنية قوي, على "ضرورة تفعيل وتعزيز دور الجمعيات في النفع العام وتحويل المجتمع المدني إلى آلية لرفع انشغالات المواطنين ,وبالتالي يساهم في بناء قدرات المجتمع في مختلف المجالات".

من جهته أكد رئيس الإتحاد الوطني للمجتمع المدني لترقية المواطنة, محمد عزوز, على "أهمية تكوين المجتمع المدني بما يعزز دوره مع مراجعة المنظومة القانونية بما يتماشى والتطورات الحاصلة في المجتمع والعالم".

وأضاف في ذات الشأن ب"ضرورة توفير الدعم للجمعيات النشطة بما يمكنها من نقل انشغالات المواطنين واقتراح الحلول المناسبة كشريك في صنع القرار".

آخر تعديل على السبت, 07 أكتوير 2023 17:00
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تأكيد على الدور المحوري للمجتمع المدني في استكمال بناء الجزائر الجديدة
  أدرج يـوم : السبت, 07 أكتوير 2023 16:07     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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