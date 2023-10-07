بلمهدي يؤكد أن قطاع الشؤون الدينية يعد "حصنا واقيا للبلاد"

أم البواقي - أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف, يوسف بلمهدي, الذي قام اليوم السبت بزيارة عمل و تفقد إلى ولاية أم البواقي, أن قطاعة يعد "حصنا واقيا و درعا حاميا للبلاد".

وقال الوزير في كلمة ألقاها خلال إشرافه على يوم دراسي تكويني بالمركز الثقافي الإسلامي "مسعودي عباس" بعنوان "القيم الحضارية في السنة النبوية الشريفة", حضره مستخدمو قطاع الشؤون الدينية والأوقاف: "نثمن قرارات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في مجلس الوزراء الأخير التي ستزيد قطاع الشؤون الدينية والأوقاف تطويرا وتحسينا وتزيده قوة في رسالته و تجعله ليكون من المبادرين لأن يكون درعا حاميا وحصنا واقيا لبلادنا".

وأبرز السيد بلمهدي في هذا السياق بأن من مهام قطاع الشؤون الدينية والأوقاف "حماية الأفراد من الانحلال و من الانحراف و من كل المؤامرات و المخططات التي يراد إغراق الجزائر فيها".

كما شدد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف على دور الإمام "ليقف بالمرصاد و التصدي للذين يريدون إغراق البلد في الفتن و التخلف و في تعاطي المهلوسات و المخدرات و الذين يسعون لضرب الوحدة الوطنية و القيم الأخلاقية".

وبعد أن تطرق في كلمته إلى أخلاق و شمائل النبي محمد صلى الله عليه و سلم و قيم التسامح و الرقي الحضاري التي أسس لها، قال الوزير: "إن سلاح الإمام هو العلم و العقل و القيم التي يبثها من خلال خطاباته".

وقد استهل السيد بلمهدي زيارته إلى أم البواقي بتدشين مسجد "أبو بكر الصديق" بعاصمة الولاية، حيث أبرز أهمية ترشيد النفقات في بناء المساجد, قبل إشرافه على وضع حجر الأساس لمشروع بناء مسجد "نمرة" ببلدية عين البيضاء.

وواصل وزير الشؤون الدينية والأوقاف زيارته إلى ولاية أم البواقي بتفقد مشاريع تابعة لقطاعه و تدشين مسجدين ببلديتي عين كرشة و سيقوس.