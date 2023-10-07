موسم الإصطياف : تسجيل 214 حالة وفاة غرقا أغلبهم على مستوى الشواطئ الممنوعة

الجزائر- تم تسجيل 214 حالة غرق على المستوى الوطني، خلال موسم الاصطياف، أغلبهم على مستوى الشواطئ الممنوعة أو خارج أوقات الحراسة، حسبما تم الكشف عنه خلال ندوة صحفية مشتركة بين المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية.



و بحسب حصيلة المديرية العامة للحماية المدنية فتم تسجيل 111 غريقا على مستوى الشواطئ الممنوعة, و103 غرقى آخرين على مستوى الشواطئ المحروسة, من بينها 38 غريقا خارج أوقات الحراسة. وتم تسجيل أعلى نسبة من أعداد الغرقى خلال شهر يوليو ب 104 غرقى.



بالمقابل تمكن أعوان الحماية المدنية من إنقاذ 48915 شخصا من غرق حقيقي, فيما تم تقديم الإسعافات في عين المكان ل 19876 آخرين.



من جهتها, سجلت قيادة الدرك الوطني مراقبة وتأمين 334 شاطئا مسموحا به للسباحة, أي ما نسبته 76 بالمائة من العدد الإجمالي, حيث تم تسخير 12880 دركيا و3346 مركبة و952 دراجة نارية و63 ثنائي سينوتقني و 7 حوامات.



و في إطار محاربة الاستغلال غير الشرعي للشواطئ والمواقف وأماكن التخييم, سجلت مصالح الدرك الوطني 750 قضية استغلال غير شرعي لأماكن التخييم, و510 قضايا تتعلق بالاستغلال غير الشرعي للشواطئ, و177 قضية استغلال لمواقف السيارات دون رخصة, فيما تم توقيف 211 شخصا, أودع منهم 17 شخصا. كما تم حجز 5555 شمسية, 5303 طاولة, 11428 كرسي و1578 خيمة.



كما تم بالتنسيق مع وحدات الأمن الوطني تنفيذ 362 مداهمة مشتركة, تم خلالها تسجيل 3 قضايا تتعلق بالاستغلال غير الشرعي للشواطئ, 11 قضية تتعلق بالاستغلال غير الشرعي للمواقف, فيما تم تعريف 39030 شخصا وتوقيف 121 أودع منهم 55 الحبس.



أما بخصوص حصيلة مداهمة أوكار الجريمة, فتم تسجيل 1223 مداهمة مكنت من تعريف 63713 شخصا و24468 مركبة, أين تم توقيف 326 شخصا, تم إيداع 95 منهم الحبس وحجز 3 مركبات.



و في إطار مكافحة المخدرات, تم حجز خلال نفس الموسم 5782 طن من الكيف المعالج, و7615 غ من الكوكايين, 2861369 قرصا مهلوسا و384408 وحدة من المشروبات الكحولية.



و فيما تعلق بحرائق الغابات, فأحصت مصالح الدرك الوطني معاينة 230 حريقا عبر 50 ولاية سمحت التحقيقات المنجزة من توقيف 61 شخصا وتقديمهم أمام العدالة, حيث تم إيداع 24 شخصا, وضع 18 آخرين تحت الرقابة القضائية والإفراج المؤقت عن 18 شخصا وإيداع 5 أشخاص بالمؤسسات الاستشفائية العقلية.



أما بخصوص تأمين حركة المسافرين عبر الحدود, فسجلت شرطة الحدود تسجيل مراقبة 6500862 مسافرا, 5128023 جزائريا و1372839 أجنبيا. كما تم معالجة 19817 رحلة جوية لمختلف شركات الطيران, إلى جانب معالجة 1929 رحلة بحرية.



و في السياق ذاته, تم معالجة 5574 قضية تتعلق بمكافحة الجريمة عبر الحدود تورط فيها 5537 شخصا, قدم منهم أمام النيابة 2556 شخصا, فيما تم تحويل 1252 شخصا للمصالح الأمنية المختصة.



من جهة أخرى, أحصت فرق أمن الطرقات 4267 حادث مرور جسماني خلال موسم الاصطياف, خلف 186 قتيلا و5272 جريح ا. فيما تم تحرير 18737 جنحة مرورية, 6962 مخالفة تنسيق, وضع 5545 مركبة في الحظيرة, وتوقيف 27592 مركبة, وتحرير 339429 غرامة جزافية, ورصد 3422 مخالفة سرعة عن طريق الرادار.



أما في مجال مكافحة الجريمة والانحراف, فعالجت مصالح الشرطة القضائية 93177 قضية تورط فيها 86628 شخصا.