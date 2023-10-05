Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اجتماع الحكومة : تقديم عرض حول المخطط الوطني لتنظيم النجدة في حالة وقوع كارثة

  أدرج يـوم : الخميس, 05 أكتوير 2023 20:33     الفئـة : مجتمـــع
اجتماع الحكومة : تقديم عرض حول المخطط الوطني لتنظيم النجدة في حالة وقوع كارثة

الجزائر- استمعت الحكومة, خلال اجتماع لها اليوم الخميس, إلى عرض حول المخطط الوطني لتنظيم النجدة في حالة وقوع كارثة, الغاية منه الوقوف على مدى جاهزية المخططات الوطنية والمحلية لتنظيم النجدة في حال وقوع كارثة, حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح المصدر ذاته أن الحكومة استمعت خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول, السيد ايمن بن عبد الرحمان, إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول المخطط الوطني لتنظيم النجدة في حالة وقوع كارثة.

ويهدف هذا العرض --مثلما أوضحه البيان-- إلى "الوقوف على مدى جاهزية المخططات الوطنية والمحلية لتنظيم النجدة في حال وقوع كارثة، ضمن نظرة استباقية، تستهدف الانتقال من التركيز على الكارثة بعد حدوثها إلى التركيز على تسيير خطر الكارثة قبل وقوعها، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية الجديدة للوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة".

وقد تطرق العرض إلى "القدرات الوطنية والإمكانيات الجاهزة للتدخل في حال وقوع كارثة، لاسيما ما تعلق بتعزيز المخزونات الاستراتيجية واستخدام التكنولوجيات الحديثة والطرق العلمية والعملية في إطار تفعيل هذه المخططات" كما تناول أيضا "تأهيل المورد البشري الذي يتم تجنيده وإقحامه لاسيما التابع للوحدات المتخصصة للحماية المدنية بصفتها الفاعل الأساسي في إدارة وتسيير التدخلات الميدانية", وفقا لنفس المصدر.

آخر تعديل على الخميس, 05 أكتوير 2023 21:00
كلـمات مفتـاحيــة :
اجتماع الحكومة : تقديم عرض حول المخطط الوطني لتنظيم النجدة في حالة وقوع كارثة
  أدرج يـوم : الخميس, 05 أكتوير 2023 20:33     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.05

أمم متحدة: عديد المندوبين يدافعون عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

23.10.05

الجيش الصحراوي يستهدف مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس

23.10.05

اجتماع الحكومة : تقديم عرض حول المخطط الوطني لتنظيم النجدة في حالة وقوع كارثة

23.10.05

اجتماع الحكومة: قطاعات المالية والنقل والداخلية في جدول الأعمال

23.10.05

نقل بحري : العمل على إنشاء خطوط بحرية داخلية لنقل المسافرين

23.10.05

السيد عون يبرز الجهود المبذولة لإعادة تهيئة المناطق الصناعية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.04

انسجام مواقف الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية

23.10.04

وزارة الشؤون الخارجية تكذب أي علاقة لها ببيان حول مالي

23.10.04

المجلس الشعبي الوطني: جلسة علنية غدا الخميس لطرح أسئلة شفوية

23.10.04

حرص جزائري-تونسي على تجسيد نتائج اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون

23.10.04

تربية: إنصاف المعلم وصون كرامته من أولويات الدولة الجزائرية

23.10.04

رئيس الحكومة التونسية يثمن "المستوى المتميز" الذي بلغته العلاقات الجزائرية-التونسية