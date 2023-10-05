اجتماع الحكومة : تقديم عرض حول المخطط الوطني لتنظيم النجدة في حالة وقوع كارثة

الجزائر- استمعت الحكومة, خلال اجتماع لها اليوم الخميس, إلى عرض حول المخطط الوطني لتنظيم النجدة في حالة وقوع كارثة, الغاية منه الوقوف على مدى جاهزية المخططات الوطنية والمحلية لتنظيم النجدة في حال وقوع كارثة, حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح المصدر ذاته أن الحكومة استمعت خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول, السيد ايمن بن عبد الرحمان, إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول المخطط الوطني لتنظيم النجدة في حالة وقوع كارثة.

ويهدف هذا العرض --مثلما أوضحه البيان-- إلى "الوقوف على مدى جاهزية المخططات الوطنية والمحلية لتنظيم النجدة في حال وقوع كارثة، ضمن نظرة استباقية، تستهدف الانتقال من التركيز على الكارثة بعد حدوثها إلى التركيز على تسيير خطر الكارثة قبل وقوعها، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية الجديدة للوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة".

وقد تطرق العرض إلى "القدرات الوطنية والإمكانيات الجاهزة للتدخل في حال وقوع كارثة، لاسيما ما تعلق بتعزيز المخزونات الاستراتيجية واستخدام التكنولوجيات الحديثة والطرق العلمية والعملية في إطار تفعيل هذه المخططات" كما تناول أيضا "تأهيل المورد البشري الذي يتم تجنيده وإقحامه لاسيما التابع للوحدات المتخصصة للحماية المدنية بصفتها الفاعل الأساسي في إدارة وتسيير التدخلات الميدانية", وفقا لنفس المصدر.