Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حماد يشرف على جلسة تقييمية لحملة مراكز العطل والترفيه للشباب

  أدرج يـوم : الخميس, 05 أكتوير 2023 12:44     الفئـة : مجتمـــع
حماد يشرف على جلسة تقييمية لحملة مراكز العطل والترفيه للشباب

الجزائر- أشرف وزير الشباب والرياضة, عبد الرحمان حماد, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على فعاليات جلسة تقييمية لحملة مراكز العطل والترفيه للشباب بعنوان سنة 2023 أبرز من خلاها الإنجازات والمكاسب التي حققتها الجزائر في مجال رعاية هذه الفئة من المجتمع.

وأوضح الوزير أن ما تحقق للشباب من مكاسب وانجازات يجعل الجزائر في "مقدمة الدول التي حققت نتائج ايجابية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة, خاصة تلك المتعلقة برعاية الطفولة والشباب".

واعتبر أن هذه المكاسب تعد "انعكاسا للسياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز جهود الجميع من أجل التركيز على التدابير المحفزة, والرامية إلى زيادة الفهم والوعي بقضايا الطفولة بهدف ضمان حقوقها وتحقيق الإدماج الآمن لها في المجتمع".

وأضاف أن "حرص السلطات العليا للبلاد على الارتقاء بالطفولة يظهر جليا من خلال توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية للارتقاء بالعمل الموجه لهذه الفئة, على غرار الرفع المستمر لمستوى الخدمات وتطوير أداء مراكز قضاء العطل والترفيه استجابة للاحتياجات المتجددة والانشغالات المعبر عنها من طرف الشباب والطفولة".

وبخصوص الاحصائيات المسجلة للمستفيدين من حملة مراكز العطل والترفيه للشباب, كشف الوزير عن استقبال 31.750 طفل من مختلف مناطق الوطن من بينهم 900 طفل من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج, وذلك على مستوى 29 مخيما صيفيا بالولايات الساحلية.

وأضاف السيد حماد أن هؤلاء الأطفال "استفادوا, تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, من النقل الجوي والنقل عبر القطارات والحافلات قدوما من الولايات الجنوبية والهضاب العليا".

من جانبه, لفت المدير العام للوكالة الوطنية لتسلية الشباب, صاولي بن مهيدي, إلى أن حملة مراكز العطل والترفيه لهذا الموسم كانت "ناجحة بالنظر الى العدد الكبير الذي تم استقباله من الأطفال وكذا من جانب نوعية التكفل بهم".

آخر تعديل على الخميس, 05 أكتوير 2023 13:11
كلـمات مفتـاحيــة :
حماد يشرف على جلسة تقييمية لحملة مراكز العطل والترفيه للشباب
  أدرج يـوم : الخميس, 05 أكتوير 2023 12:44     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.05

إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل عملية تمليك سكنات "عدل" في الفاتح من نوفمبر القادم

23.10.05

الناحية العسكرية الثانية: مشاركة واسعة في السباق العددي بوهران

23.10.05

الجزائر تولي عناية خاصة بالمشاريع الكفيلة بالمساهمة في دفع عجلة التنمية الافريقية

23.10.05

مجلس الأمة: هني يعرض نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية

23.10.05

حماد يشرف على جلسة تقييمية لحملة مراكز العطل والترفيه للشباب

23.10.05

الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش النيجري بمنطقة تاباتول

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.03

وزير العدل: قانون حماية أراضي الدولة يهدف إلى كبح ظاهرة فوضى العمران

23.10.03

بوغالي يثمن قرارات رئيس الجمهورية المتخذة خلال مجلس الوزراء الأخير

23.10.03

الجزائر تقدم واجب العزاء للعراق إثر فاجعة الحريق التي ألمت به

23.10.04

رئيس الحكومة التونسية يثمن "المستوى المتميز" الذي بلغته العلاقات الجزائرية-التونسية

23.10.03

المجلس الشعبي الوطني يشارك في الاجتماع ال 10 لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان…

23.10.03

رئيس الحكومة التونسية يبرز أهمية بلوغ مرحلة الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر