حماد يشرف على جلسة تقييمية لحملة مراكز العطل والترفيه للشباب

الجزائر- أشرف وزير الشباب والرياضة, عبد الرحمان حماد, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على فعاليات جلسة تقييمية لحملة مراكز العطل والترفيه للشباب بعنوان سنة 2023 أبرز من خلاها الإنجازات والمكاسب التي حققتها الجزائر في مجال رعاية هذه الفئة من المجتمع.

وأوضح الوزير أن ما تحقق للشباب من مكاسب وانجازات يجعل الجزائر في "مقدمة الدول التي حققت نتائج ايجابية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة, خاصة تلك المتعلقة برعاية الطفولة والشباب".

واعتبر أن هذه المكاسب تعد "انعكاسا للسياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز جهود الجميع من أجل التركيز على التدابير المحفزة, والرامية إلى زيادة الفهم والوعي بقضايا الطفولة بهدف ضمان حقوقها وتحقيق الإدماج الآمن لها في المجتمع".

وأضاف أن "حرص السلطات العليا للبلاد على الارتقاء بالطفولة يظهر جليا من خلال توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية للارتقاء بالعمل الموجه لهذه الفئة, على غرار الرفع المستمر لمستوى الخدمات وتطوير أداء مراكز قضاء العطل والترفيه استجابة للاحتياجات المتجددة والانشغالات المعبر عنها من طرف الشباب والطفولة".

وبخصوص الاحصائيات المسجلة للمستفيدين من حملة مراكز العطل والترفيه للشباب, كشف الوزير عن استقبال 31.750 طفل من مختلف مناطق الوطن من بينهم 900 طفل من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج, وذلك على مستوى 29 مخيما صيفيا بالولايات الساحلية.

وأضاف السيد حماد أن هؤلاء الأطفال "استفادوا, تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, من النقل الجوي والنقل عبر القطارات والحافلات قدوما من الولايات الجنوبية والهضاب العليا".

من جانبه, لفت المدير العام للوكالة الوطنية لتسلية الشباب, صاولي بن مهيدي, إلى أن حملة مراكز العطل والترفيه لهذا الموسم كانت "ناجحة بالنظر الى العدد الكبير الذي تم استقباله من الأطفال وكذا من جانب نوعية التكفل بهم".