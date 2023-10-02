Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الزيادات في المنحة التضامنية لفائدة أزيد من مليون مستفيد بداية من الشهر الجاري

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 أكتوير 2023 17:30     الفئـة : مجتمـــع
الزيادات في المنحة التضامنية لفائدة أزيد من مليون مستفيد بداية من الشهر الجاري

الجزائر- دخلت الزيادات في المنحة التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لفائدة أزيد من مليون و200 ألف مستفيد, حيز التنفيذ بداية من شهر أكتوبر الجاري, حيث ارتفعت قيمتها إلى 7 آلاف دج بالنسبة لمختلف الفئات المستفيدة من هذا الجهاز وإلى 12 الف دج بالنسبة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي لديها إعاقة مائة بالمائة.

وتستفيد من هذه المنحة التي كان آخر تثمين لها سنة 2008, مختلف الشرائح المعوزة بدون دخل وغير القادرة على العمل, على غرار الأشخاص المسنين, الأشخاص ذوي الإعاقة, النساء المطلقات أو الأرامل, ربات عائلة وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو مستعصية العلاج  والمسببة للعجز.

وقد استلم المعنيون المنحة بقيمتها الجديدة من مراكز البريد بأثر رجعي من شهر مايو الفارط.

ويهدف هذا الجهاز إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي من خلال تخصيص إعانة مباشرة على شكل منحة شهرية, بالإضافة إلى ضمان التغطية والحماية الاجتماعية للمستفيدين وكذا ذوي الحقوق تمكنهم من الاستفادة من بطاقة الشفاء والمزايا المتعلقة بالرعاية الطبية والأجهزة والمعدات والمساعدة الفنية في هذا المجال.

ويضاف قرار تثمين المنحة التضامنية إلى جملة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في المرحلة الأخيرة من أجل دعم الفئات الهشة, على غرار القرار المتعلق بتكثيف جهود الحكومة من أجل دعم المرأة الماكثة في البيت للانخراط في الانتاج الوطني عن طريق انشاء مؤسسات مصغرة تمكنها من الخروج من بوتقة الاتكالية إلى دائرة الاستقلالية المالية.

وكان رئيس الجمهورية قد قرر خلال مجلس الوزراء المنعقد شهر أبريل الماضي, رفع منحة التضامن إلى 12 ألف دينار لمن يتقاضى 10 آلاف دينار وإلى 7 آلاف دينار لمن يتقاضى 3 آلاف دينار, مجددا التزامه بمواصلة استراتيجية تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

 

آخر تعديل على الإثنين, 02 أكتوير 2023 17:36
كلـمات مفتـاحيــة :
الزيادات في المنحة التضامنية لفائدة أزيد من مليون مستفيد بداية من الشهر الجاري
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 أكتوير 2023 17:30     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.02

مؤشرات "مشجعة وقوية" تظهر جليا أن قطاع السياحة يسجل "تطورا ملموسا"

23.10.02

جثمان المجاهد العميد المتقاعد حسين بن حديد يوارى الثرى بمقبرة بن عكنون 

23.10.02

السيد ربيقة يؤكد حرص قطاعه على معالجة جميع مشاكل المجاهدين وذوي الحقوق

23.10.02

جمعية بريطانية تؤكد استمرار تضامنها و وقوفها مع الشعب الصحراوي و دعم قضيته العادلة

23.10.02

الزيادات في المنحة التضامنية لفائدة أزيد من مليون مستفيد بداية من الشهر الجاري

23.10.02

جلسة عمل بين لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة ووفد عن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.28

صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بإعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية في الجريدة الرسمية

23.09.28

تعليم عالي: سياسة تشاركية لجعل الجامعة الجزائرية قاطرة للتنمية الاقتصادية

23.09.26

كأس إفريقيا للأمم 2025/2027: "الفاف" تكشف عن سبب سحب ترشح الجزائر من تنظيم المنافسة…

23.09.28

بيان مندوب المخزن أمام الجمعية العامة "إهانة لكل ما تمثله الأمم المتحدة"

23.09.28

الخطوط الجوية الجزائرية : تخفيضات تصل الى 75 بالمئة بمناسبة الصالون الدولي للسياحة

23.09.26

ترقب وضع حيز الخدمة لحوالي عشرة مشاريع خاصة بالمواد غير الحديدية