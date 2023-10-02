تثمين قرار رئيس الجمهورية برفع منحة الطلبة الجامعيين

الجزائر - ثمنت تنظيمات طلابية, اليوم الاثنين, قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي برفع منحة الطلبة الجامعيين إلى 2000 دج شهريا, معتبرين أن هذا الإجراء من شأنه المساهمة في تحسين الوضعية الاجتماعية للطلبة.

وفي هذا السياق, اعتبر الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين, عبد اللطيف بوضياف, في تصريح ل /وأج، أن قرار رئيس الجمهورية بخصوص رفع قيمة منحة الطلبة الجامعيين يعد "التفاتة طيبة تعكس اهتمام رئيس الجمهورية بشريحة الطلبة من خلال ضمان التكفل التام بكل متطلباتهم، لاسيما الاجتماعية منها".

من جانبه, أشاد نائب رئيس الاتحاد العام الطلابي الحر, عبد الكريم بن مالك, بهذا القرار الذي من شأنه --مثلما قال-- "تحسين الوضع الاجتماعي للطالب، إلى جانب اسهامه في ترقية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي".

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واعتبر السيد بن مالك أن "مسألة إعادة النظر في المنحة الجامعية ورفع قيمتها بما يتناسب مع القدرة الشرائية كانت من ضمن مطالب التنظيم النقابي في اطار اصلاح منظومة الخدمات الجامعية، على غرار تطوير الخدمات المقدمة في الإقامات الجامعية وتوسيع هياكلها".

وفي ذات المنحى, رحبت المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة, على لسان رئيسها فاتح سريبلي، بقرار رئيس الجمهورية الذي لقي --مثلما قال-- "ترحيبا واسعا" من قبل الطلبة, داعيا إلى "ادراج اصلاحات أخرى في منظومة الخدمات الجامعية".

من جانبه, ثمن الأمين الوطني لتحالف التجديد الطلابي, حمزة رجعي, قرار رئيس الجمهورية الذي "يعكس جهود الدولة في التكفل بانشغالات الطلبة البيداغوجية والاجتماعية".

للإشارة، كان رئيس الجمهورية قد أمر خلال ترؤسه أمس الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، برفع منحة الطلبة الجامعيين من 1300 دج إلى 2000 دينار شهريا على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من أكتوبر الجاري "ريثما يتم إعداد تصور جديد شامل لمنظومة الخدمات الجامعية في الجزائر".