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ديدوش يشرف على إفتتاح الملتقى التقييمي لإطارات قطاع السياحة والصناعة التقليدية

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 أكتوير 2023 11:48     الفئـة : مجتمـــع
ديدوش يشرف على إفتتاح الملتقى التقييمي لإطارات قطاع السياحة والصناعة التقليدية

الجزائر - أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، على إفتتاح فعاليات الملتقى الوطني لإطارات قطاع السياحة والصناعة التقليدية الذي خصص لتقييم موسم الإصطياف لسنة 2023.


و سيتم خلال هذا اللقاء الذي يجمع إطارات الادارة المركزية ومدراء السياحة والصناعة التقليدية عبر ولايات الوطن، تقديم عروض تشمل حوصلة لسير موسم الاصطياف بالولايات الساحلية.


كما سيعرف نقاشا حول مختلف الجوانب المتعلقة بموسم الاصطياف وآفاق العمل والتحضير المسبق للموسم القادم.


و في كلمة له بالمناسبة، أوضح السيد ديدوش أن الجزائر عرفت توافد قرابة 1,5 مليون سائح أجنبي منذ يناير إلى غاية أغسطس من السنة الجارية، مشيرا إلى أن ولايات الجنوب لوحدها شهدت توافد 26 ألف سائح أجنبي من بينهم 2500 استفادوا من إجراءات منح التأشيرة بعين المكان.


و أضاف أن أزيد من 140 مليون مصطاف توافدوا هذا الموسم على الشواطئ التي بلغ عددها 617 شاطئا منها 437 مسموح للسباحة، مبرزا أن 47 مؤسسة فندقية دخلت حيز الخدمة عبر مختلف ولايات الوطن.

 

 

 

آخر تعديل على الإثنين, 02 أكتوير 2023 13:56
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ديدوش يشرف على إفتتاح الملتقى التقييمي لإطارات قطاع السياحة والصناعة التقليدية
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 أكتوير 2023 11:48     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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