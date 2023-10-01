إطلاق حملة للتبرع بالدم بمطار الجزائر

الجزائر- أطلقت شركة تسيير مصالح مطار الجزائر بالتعاون مع الوكالة الوطنية للدم, حملة للتبرع بالدم على مستوى المحطة الغربية لمطار الجزائر, حسبما اعلنته الشركة, اليوم الأحد, في بيان لها.

وستسمح هذه الحملة المنظمة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 4 أكتوبر تحت شعار "قطرة دم = حياة" بتوفير الدم للمركزين الاستشفائيين الجامعيين للقبة والحراش, حسب البيان.

وفي هذا الاطار, وفرت الشركة كل الظروف التنظيمية والإمكانيات المادية والتأطير البشري, من أجل ضمان السير الحسن لهذه الحملة الخيرية والتضامنية مع مرضى المستشفيات, والتي تهدف الى دعم مخزونات الدم والصفائح الدموية باعتبارها أكثر من ضرورية لمختلف العمليات والخدمات الاستشفائية، يضيف ذات المصدر.

وتأتي هذه المبادرة الخيرية, الموجهة للمسافرين وكذا عامة المواطنين, لتعكس -حسب البيان- وفاء المؤسسة "لتقاليدها كمؤسسة مواطنة ولتؤكد من خلالها دعم العمل المجتمعي", داعية بالمناسبة عمالها وكافة المشاركين والمتبرعين لتشجيع التبرع بالدم كسلوك نبيل وحضاري ولزيادة الوعي بأهمية هذه العملية التي تساعد في إنقاذ العديد من الأرواح كل يوم.

وأضافت شركة تسيير مصالح مطار الجزائر "أن مسعاها التضامني والإنساني يوفق بين التزامها والمنفعة الاجتماعية من جهة, وسياسة المسؤولية الاجتماعية التي تنتهجها لتطوير وترقية قيم المشاركة والتكافل من جهة أخرى".