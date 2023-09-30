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المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن جهود الدولة في التكفل بالأشخاص المسنين

  أدرج يـوم : السبت, 30 سبتمبر 2023 20:04     الفئـة : مجتمـــع
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن جهود الدولة في التكفل بالأشخاص المسنين

الجزائر- ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم السبت، الجهود التي تبذلها الدولة في التكفل بفئة الأشخاص المسنين من خلال توفير الرعاية الصحية لهم وكذا إجراء الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقائهم في وسطهم العائلي.


و اعتبر المجلس في بيان له عشية إحياء اليوم العالمي لكبار السن المصادف للفاتح أكتوبر من كل سنة، أن إجراء الوساطة العائلية الذي أطره المرسوم التنفيذي رقم 16-62 المؤرخ في 11 فبراير سنة 2016, "بالغ الاهمية"، داعيا إلى "ضرورة تعزيزه بكل الوسائل المتاحة".


كما ذكر بأن "آلية الوساطة الاجتماعية والعائلية هي إجراء وقائي يرمي إلى تسوية كل حالات النزاع التي قد تطرأ بين أفراد الأسرة, لاسيما بين الفروع والأصول", مشيرا الى أن هذه الآلية تندرج في إطار "الإجراءات الاستباقية لحل الإشكالات العائلية وفض النزاعات وتعزيز التلاحم الأسري والاجتماعي، مما يساهم في حماية كبار السن في الأسرة".


و أكد المجلس في هذا السياق على "ضرورة مرافقة هذا الإجراء حتى يكون أكثر فعالية من خلال دعم نفسي واجتماعي للشخص المسن وأسرته, تجنبا لتكرار حالات التخلي عن كبار السن أو إهمالهم".


و سجل المجلس في هذا الصدد "تناقصا مستمرا في عدد المقيمين بمؤسسات واستقبال الأشخاص المسنين, حيث انخفض من 2185 شخص سنة 2010 إلى 1444 سنة 2021".


و أضاف أن الجزائر "كرست التكفل بالرعاية الصحية للأشخاص المسنين من خلال إعداد وتنفيذ برامج لحماية هذه الفئة, لاسيما منهم المصابون بأمراض مزمنة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة, واستفادتهم من كل الخدمات المتعلقة بالعلاج وإعادة التكييف والتكفل النفسي".



آخر تعديل على السبت, 30 سبتمبر 2023 21:24
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المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن جهود الدولة في التكفل بالأشخاص المسنين
  أدرج يـوم : السبت, 30 سبتمبر 2023 20:04     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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