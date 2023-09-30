Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قطاع التضامن الوطني يعمل على تعزيز آليات التكفل بالأشخاص المسنين

  أدرج يـوم : السبت, 30 سبتمبر 2023 15:38     الفئـة : مجتمـــع
قطاع التضامن الوطني يعمل على تعزيز آليات التكفل بالأشخاص المسنين

تلمسان - أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، يوم السبت بتلمسان أن قطاعها يعمل على تعزيز آليات التكفل بفئة الأشخاص المسنين.


و ذكرت الوزيرة لدى زيارتها لمركز الأشخاص المسنين بهضبة "لالة ستي" ببلدية تلمسان عشية إحياء اليوم العالمي لكبار السن المصادف للفاتح أكتوبر أن قطاعها يعمل على "تعزيز آليات التكفل بفئة المسنين عن طريق إدماجهم في الوسط الاجتماعي والاستفادة من خبراتهم واستحداث المزارع النموذجية البيداغوجية وتعميمها عبر 32 دار للمسنين على المستوى الوطني".


و أضافت السيدة كريكو أنه "من بين الآليات الأخرى منصة التبليغ عن الأشخاص المسنين في وضع صعب والإدماج الاقتصادي بتوفير مشاريع مصغرة ومكيفة لكبار السن
وكذا الإعانات المباشرة كالمنح الاجتماعية".


و أشارت إلى أن "الجزائر كانت سباقة في وضع ترسانة قانونية في مجال حماية الشخص المسن من خلال جملة من التدابير الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز مكانته الأسرية والاجتماعية وضمان حق العيش في وسط عائلي والتمتع بكافة حقوقه التي يضمنها الدستور, لاسيما دستور 2020 والقانون 10-12 المتعلق بحماية الأشخاص المسنين والذي هو محل مراجعة وتحيين لبعض من مواده لمواكبة المتطلبات الأنية لهذه الفئة".


و أبرزت الوزيرة بخصوص جائحة كورونا أن "بلادنا ومن خلال القرارات السديدة للسلطات العليا للبلاد, قد وضعت مخططا استعجاليا ناجعا لإدارة الأزمة الصحية وجنبت الساكنة مختلف الأضرار وحققت نجاحا واضحا في مجال الوقاية والحماية الصحية والاجتماعية لكبار السن بفضل المنظومة الصحية والاجتماعية ومشاركة مختلف القطاعات والهيئات الفاعلة في المجال".

 

و قالت أن " قطاع التضامن الوطني كان في قلب الحدث من خلال عمليات التدخل الميداني والتوعية والتحسيس والمرافقة والتكفل المؤسساتي لإحاطة كبار السن بكل ظروف الرعاية والحماية عبر عديد الأنشطة والبرامج المكيفة ضمن مخطط استعجالي استباقي حقق النتائج المرجوة".


و يعمل قطاع التضامن الوطني, تضيف الوزيرة, على ملف رقمنة الخدمات الاجتماعية وتسهيل الوصول إليها عبر المنصات والتطبيقات الرقمية المختلفة, لا سيما التطبيقة الرقمية للتبليغ عن شخص مسن في وضع صعب ومشروع المزارع النموذجية البيداغوجية في إطار برنامج عمل القطاع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة
عمل مدريد الدولية للشيخوخة.


و قامت السيدة كريكو بذات المركز بزيارة معرض لإنجازات المرأة الماكثة في البيت وبعض الأسر المنتجة وورشات محو الأمية وتعليم الكبار وتربية الأسماك والخياطة والمزرعة النموذجية البيداغوجية.

 

 

 

آخر تعديل على السبت, 30 سبتمبر 2023 16:41
كلـمات مفتـاحيــة :
قطاع التضامن الوطني يعمل على تعزيز آليات التكفل بالأشخاص المسنين
  أدرج يـوم : السبت, 30 سبتمبر 2023 15:38     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.30

سفيرا فلسطين والصحراء الغربية يشيدان بموقف الجزائر الداعم للقضيتين العادلتين الفلسطينية…

23.09.30

الجزائر تؤكد دعمها لجهود تعزيز إستفادة الدول النامية من الإستخدامات السلمية للطاقة النووية

23.09.30

إنتخاب الجزائر لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2023-2025

23.09.30

مسرحية "شمة دوريجين" في جولة وطنية إبتداء من يوم الأحد

23.09.30

والي ولاية الجزائر في زيارة تفقد

23.09.30

قطاع التضامن الوطني يعمل على تعزيز آليات التكفل بالأشخاص المسنين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.28

صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بإعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية في الجريدة الرسمية

23.09.26

كأس إفريقيا للأمم 2025/2027: "الفاف" تكشف عن سبب سحب ترشح الجزائر من تنظيم المنافسة…

23.09.28

تعليم عالي: سياسة تشاركية لجعل الجامعة الجزائرية قاطرة للتنمية الاقتصادية

23.09.28

بيان مندوب المخزن أمام الجمعية العامة "إهانة لكل ما تمثله الأمم المتحدة"

23.09.26

ترقب وضع حيز الخدمة لحوالي عشرة مشاريع خاصة بالمواد غير الحديدية

23.09.26

إجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني