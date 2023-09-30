Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إطلاق "إستشارة وطنية" لفائدة الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني

  أدرج يـوم : السبت, 30 سبتمبر 2023 15:38     الفئـة : مجتمـــع
إطلاق &quot;إستشارة وطنية&quot; لفائدة الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني

الجزائر - سيتم إطلاق "إستشارة وطنية" لفائدة الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني، حسب ما كشف عنه يوم السبت رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم.


و أوضح السيد بن براهم خلال إشرافه على افتتاح أشغال الدورة العادية الخامسة للمرصد الوطني للمجتمع المدني أن هذه "الاستشارة الوطنية التي سيحتضنها المركز الدولي للمؤتمرات تهدف إلى اعادة تشكيل المفاهيم داخل المرصد وبناء مقاربة جديدة لمهامه ومناقشة الممارسة اليومية لهذه المؤسسة الاستشارية".


كما يسعى المرصد من خلال هذه الاستشارة إلى "خلق فضاء للنقاش بين فعاليات المجمع المدني تحت إشراف خبراء وأساتذة جامعيين لمناقشة السياقات الوطنية
والدولية التي عاشها المجتمع المدني منذ صدور قانون الجمعيات لسنة 1990 وصولا الى الدستور الحالي, باعتبار أن هذه السياقات لها تأثير مباشر في صناعة القوانين".


و أضاف السيد بن براهم أنه سيتم خلال هذه الاستشارة "إطلاق أول مؤسسة للتكوين والتدريب في الجزائر خاصة بالمجتمع المدني, تكون في شكل منصة رقمية تتحول الى مركز تدريب وبناء القدرات".


و تهتم هذه المنصة --يضيف ذات المسؤول-- "ببناء اتجاهات المجتمع المدني وإدخال التكنولوجيات الحديثة"، مبرزا ضرورة "تحقيق الجودة والنوعية في نشاطات المجتمع المدني ليكون فاعلا في العملية التنموية".


و ذكر بـ "التحديات الاستراتيجية" التي رفعها المرصد مؤخرا في المجال التنموي من خلال "إطلاق 1500 مشروع ضمن مشاريع الاقتصاد التضامني لبلوغ 100 ألف منصب
شغل خلال الخمس سنوات القادمة".

 

 

 

آخر تعديل على السبت, 30 سبتمبر 2023 16:42
كلـمات مفتـاحيــة :
إطلاق "إستشارة وطنية" لفائدة الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني
  أدرج يـوم : السبت, 30 سبتمبر 2023 15:38     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.30

سفيرا فلسطين والصحراء الغربية يشيدان بموقف الجزائر الداعم للقضيتين العادلتين الفلسطينية…

23.09.30

الجزائر تؤكد دعمها لجهود تعزيز إستفادة الدول النامية من الإستخدامات السلمية للطاقة النووية

23.09.30

إنتخاب الجزائر لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2023-2025

23.09.30

مسرحية "شمة دوريجين" في جولة وطنية إبتداء من يوم الأحد

23.09.30

والي ولاية الجزائر في زيارة تفقد

23.09.30

قطاع التضامن الوطني يعمل على تعزيز آليات التكفل بالأشخاص المسنين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.28

صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بإعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية في الجريدة الرسمية

23.09.26

كأس إفريقيا للأمم 2025/2027: "الفاف" تكشف عن سبب سحب ترشح الجزائر من تنظيم المنافسة…

23.09.28

تعليم عالي: سياسة تشاركية لجعل الجامعة الجزائرية قاطرة للتنمية الاقتصادية

23.09.28

بيان مندوب المخزن أمام الجمعية العامة "إهانة لكل ما تمثله الأمم المتحدة"

23.09.26

ترقب وضع حيز الخدمة لحوالي عشرة مشاريع خاصة بالمواد غير الحديدية

23.09.26

إجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني