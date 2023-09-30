الجزائر - سيتم إطلاق "إستشارة وطنية" لفائدة الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني، حسب ما كشف عنه يوم السبت رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم.



و أوضح السيد بن براهم خلال إشرافه على افتتاح أشغال الدورة العادية الخامسة للمرصد الوطني للمجتمع المدني أن هذه "الاستشارة الوطنية التي سيحتضنها المركز الدولي للمؤتمرات تهدف إلى اعادة تشكيل المفاهيم داخل المرصد وبناء مقاربة جديدة لمهامه ومناقشة الممارسة اليومية لهذه المؤسسة الاستشارية".



كما يسعى المرصد من خلال هذه الاستشارة إلى "خلق فضاء للنقاش بين فعاليات المجمع المدني تحت إشراف خبراء وأساتذة جامعيين لمناقشة السياقات الوطنية

والدولية التي عاشها المجتمع المدني منذ صدور قانون الجمعيات لسنة 1990 وصولا الى الدستور الحالي, باعتبار أن هذه السياقات لها تأثير مباشر في صناعة القوانين".



و أضاف السيد بن براهم أنه سيتم خلال هذه الاستشارة "إطلاق أول مؤسسة للتكوين والتدريب في الجزائر خاصة بالمجتمع المدني, تكون في شكل منصة رقمية تتحول الى مركز تدريب وبناء القدرات".

و تهتم هذه المنصة --يضيف ذات المسؤول-- "ببناء اتجاهات المجتمع المدني وإدخال التكنولوجيات الحديثة"، مبرزا ضرورة "تحقيق الجودة والنوعية في نشاطات المجتمع المدني ليكون فاعلا في العملية التنموية".



و ذكر بـ "التحديات الاستراتيجية" التي رفعها المرصد مؤخرا في المجال التنموي من خلال "إطلاق 1500 مشروع ضمن مشاريع الاقتصاد التضامني لبلوغ 100 ألف منصب

شغل خلال الخمس سنوات القادمة".