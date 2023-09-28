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ذكرى المولد النبوي الشريف : الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث تنظم إحتفالية لفائدة أطفال يتامى

  أدرج يـوم : الخميس, 28 سبتمبر 2023 17:26     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر - نظمت الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث (فورام)، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، احتفالية لفائدة أطفال يتامى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.


و تميزت هذه الاحتفالية التي نظمت بمركز العلاج البسيكولوجي لبن طلحة بحضور رئيس الهيئة (فورام), مصطفى خياطي, ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, سيدي محمد بوشناق خلادي, ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري, ابتسام حملاوي, بنشاطات ثقافية ترفيهية في جو عائلي بهيج.


و في تصريح للصحافة, أكد السيد خياطي أن هذه الاحتفالية التي تم تنظيمها بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري, تهدف الى تقاسم فرحة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف مع أطفال يتامى لإدخال الفرحة في نفوسهم, مبرزا دور المجتمع المدني في المساهمة في تنظيم مثل هذه النشاطات.


و بنفس المناسبة, أشار إلى أنه سيتم تنظيم عدة نشاطات موجهة للطفولة مع نهاية السنة الجارية و ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

 

آخر تعديل على الخميس, 28 سبتمبر 2023 19:38
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ذكرى المولد النبوي الشريف : الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث تنظم إحتفالية لفائدة أطفال يتامى
  أدرج يـوم : الخميس, 28 سبتمبر 2023 17:26     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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