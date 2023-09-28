ذكرى المولد النبوي الشريف : كريكو تشرف على احتفالية لفائدة المقيمين بدور المسنين

الجزائر - أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, رفقة وزيرة الثقافة والفنون, صورية مولوجي, و وزير السياحة والصناعة التقليدية, مختار ديدوش, مساء اليوم الأربعاء بقصر رياس البحر, بالجزائر العاصمة, على احتفالية نظمت لفائدة المقيمين بدور المسنين, بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وفي تصريح للصحافة, أكدت السيدة كريكو أن هذه الاحتفالية التي نظمتها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, تهدف إلى "تقاسم فرحة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف مع أمهاتنا وآبائنا وبغية تمكين هذه الفئة من إحياء هذه الذكرى في جو عائلي".

وأشارت في ذات السياق, إلى "أهمية تنظيم مثل هذه المبادرات لفائدة المسنين بإشراك الأطفال من أجل تعزيز أواصر التواصل بين الأجيال".

وبدورها, أكدت السيدة مولوجي على "أهمية تنظيم مثل هذه المناسبة لمشاركة أمهاتنا وآبائنا فرحة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف", منوهة بمبادرة وزارة التضامن الوطني بتنظيم هذه الاحتفالية لإدخال الفرحة في نفوس الأشخاص المسنين.

ومن جهته, أبرز السيد ديدوش أهمية تقاسم فئة المسنين فرحة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف, معتبرا أن إشراك هذه الفئة في مثل هذه المناسبات يدخل --كما قال-- في إطار عادات وتقاليد المجتمع الجزائري المبنية على التكافل الاجتماعي.

للإشارة, فقد تم خلال هذه الاحتفالية بالاستماع إلى مدائح دينية إلى جانب توزيع هدايا على الأشخاص المسنين, علاوة على تخصيص فضاء لحرفيات لعرض أطباق تقليدية خاصة بهذه المناسبة.