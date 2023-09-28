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وزير الشؤون الدينية والأوقاف يشرف على الاحتفال الرسمي بالمولد النبوي

  أدرج يـوم : الخميس, 28 سبتمبر 2023 10:08     الفئـة : مجتمـــع
وزير الشؤون الدينية والأوقاف يشرف على الاحتفال الرسمي بالمولد النبوي

بشار- أشرف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف, يوسف بلمهدي, مساء أمس الأربعاء ببشار , على الاحتفال الرسمي بالمولد النبوي الشريف بمسجد " الإمام نافع بن عبد الرحمان".

فقد أدى الوزير رفقة السلطات المحلية و المواطنين صلاة المغرب متبوعة بوقفة دينية تميزت بتلاوة آيات من القرآن الكريم و أناشيد دينية أدتها الفرقة المحلية " الأشواق".

بهذه المناسبة, أبرز إمام المسجد عيسى زكرياء أهمية هذا الحدث الديني المتمثل في مولد النبي محمد (صلى الله عليه و سلم) و الفوائد الروحية للاحتفال بمولده التي تشكل تمسك المؤمنين برسولهم و بالدين الإسلامي.

و قد ذكر الإمام أن الرسول (صلى الله عليه و سلم) نجح في نشر الفضائل الإنسانية السامية للإسلام و التسامح و العدل و التعايش بين الشعوب والأديان من أجل حياة مزدهرة مبنية على السلام.

و تميز الاحتفال الرسمي بهذه المناسبة الدينية بحفل توزيع جوائز رمزية على حوالي 15 فائزا في مسابقات تلاوة القرآن الكريم و متعلمي الأحاديث الذي كان قد نظم من قبل على مستوى الولاية.

و يواصل وزير الشؤون الدينية و الأوقاف اليوم الخميس زيارة العمل التي يقوم بها إلى هذه الولاية أين سيعطي إشارة انطلاق دورة تكوينية لإطارات قطاع الشؤون الدينية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ببشار.

بعدها, سيتوجه الوزير إلى مقر بلدية قنادسة و هي مقر الزاوية الزيانية حيث سيترأس حفل انطلاق أشغال بناء مسجد جديد.

 

آخر تعديل على الخميس, 28 سبتمبر 2023 10:16
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وزير الشؤون الدينية والأوقاف يشرف على الاحتفال الرسمي بالمولد النبوي
  أدرج يـوم : الخميس, 28 سبتمبر 2023 10:08     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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