أولاد جلال : خرجة إستطلاعية لمنطقة تامدة ببلدية الشعيبة

أولاد جلال - نظمت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لأولاد جلال يوم الأربعاء خرجة إستطلاعية و إستكشافية لمنطقة تامدة ببلدية الشعيبة التي تم اقتراح إدراجها كمسار سياحي جبلي بالولاية.



و أوضح مدير القطاع، موسى بوشريط، أنه تزامنا مع إحياء اليوم العالمي للسياحة المصادف ل 27 سبتمبر من كل سنة, بادرت المديرية بالتنسيق مع المجلس الشعبي لبلدية الشعيبة و عدد من الجمعيات بتنظيم هذه الخرجة الاستطلاعية للمسار السياحي المقترح إدراجه ضمن خارطة المسارات السياحية الموجودة بالولاية.

و أضاف ذات المسؤول بأن هذه المبادرة التي جاءت تحت شعار "السياحة و الاستثمار الأخضر" والمندرجة في إطار التسويق السياحي المحلي لاسيما السياحة الجبلية، تهدف إلى تشجيع الاستثمار في السياحة الداخلية و المشاريع الصديقة للبيئة، فضلا عن استكشاف المنطقة و التعريف بالمقومات الموجودة بها.



و قد تضمن برنامج هذه الرحلة الاستكشافية زيارة منطقة واد السدوري كأول محطة، ثم بحيرة تامدة التي تتميز بتنوع الغطاء النباتي والبرك المائية وتواجد عدة أنوع من الطيور المحلية والمهاجرة.



و لاقت هذه الخرجة السياحية الاستطلاعية لهذه المنطقة استحسان المشاركين من ممثلي المجتمع المدني و مواطنين و الذين أبدوا إعجابهم بالمناظر التي تزخر بها هذه المنطقة. و استنادا لذات المسؤول, فإن "العمل جار من أجل رفع كل العراقيل أمام الراغبين في الاستثمار السياحي و توفير كل التسهيلات أمامهم لتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع".



للإشارة، تسعى مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لولاية أولاد جلال إلى اقتراح مسارات سياحية جديدة (جبلية و دينية و غيرها) بالتنسيق مع عديد القطاعات.