Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جمارك: حملة وطنية تحسيسية "من أجل مولد نبوي بدون مفرقعات" 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 12:48     الفئـة : مجتمـــع
جمارك: حملة وطنية تحسيسية &quot;من أجل مولد نبوي بدون مفرقعات&quot; 

الجزائر - أطلقت المديرية العامة للجمارك حملة وطنية تحسيسية تحت شعار "من أجل مولد نبوي بدون مفرقعات", انخرطت فيها كافة المصالح الجمركية على المستوى الوطني, و ذلك بمناسبة احياء هذه الذكرى غدا الخميس, حسبما افاد به اليوم الاربعاء بيان لمصالح الجمارك.

وطبع الحملة التحسيسية, "برنامج ثري تم تسطيره بهدف تسليط الضوء على الدور الحمائي للجمارك الجزائرية وإسهامها في المهام الأمنية، وهذا من خلال تكثيف النشاط الميداني للفرق الجمركية العملياتية المرابطة عبر كافة الحدود الوطنية البحرية, الجوية والمعابر الحدودية البرية وكذا التغطية الميدانية للإقليم الوطني عن طريق تنفيذ برامج الرقابة الميدانية من حواجز و دوريات وكمائن وهذا بالتنسيق المحكم مع مختلف الأجهزة الأمنية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية", يضيف البيان.

كما تضمنت الحملة تنظيم نشاطات توعوية لفائدة تلاميذ مختلف الأطوار التعليمية مستعملي الطرق العمومية و الأكشاك والمحلات ومختلف نقاط البيع, وفقا للمصدر ذاته.

وضمانا للتغطية الواسعة لفعاليات الحملة التحسيسية وتعميم استفادة مختلف شرائح المجتمع, يضيف البيان, أسهمت المصالح الجمركية عبر التراب الوطني بمداخلات عبر مختلف قنوات الإذاعة الجزائرية والقنوات التلفزيونية والإلكترونية, العمومية منها والخاصة.

و قدم إطارات الجمارك الجزائرية من خلال هذه المداخلات, "مهام الجهاز في إطار مكافحة الظاهرة والمخاطر الناجمة عنها ناهيك عن "العقوبات المترتبة قانونا عن حيازة مثل هذه البضائع المحظورة حظرا مطلقا", حسب البيان.

كما اشار المصدر ذاته الى أن معظم النشاطات المسطرة في إطار الحملة التحسيسية الوطنية عبر عدة ولايات, شهدت "تنسيقا محكما للمصالح الجمركية مع مختلف الأجهزة الأمنية والمدنية من قطاعات فاعلة في مكافحة الظاهرة وتطويق الخناق على مهربي المفرقعات والألعاب النارية ومروجيها".

وفي الاخير, لفت البيان الى أن فعاليات الحملة التحسيسية تكرس "الانخراط التام للمؤسسة الجمركية والتجند المستمر لمنتسبيها في حماية الاقتصاد الوطني، الحفاظ على أمن وسلامة المواطن وممتلكاته وكذا الإسهام الفعال في حفظ الأمن والنظام العموميين".

آخر تعديل على الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 12:52
كلـمات مفتـاحيــة :
جمارك: حملة وطنية تحسيسية "من أجل مولد نبوي بدون مفرقعات" 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 12:48     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.27

افتتاح الطبعة الثالثة لصالون الجزائر الدولي للبيئة والطاقات المتجددة

23.09.27

الرابطة الثانية هواة 2023- 2024: انطلاق موسم جديد معقد بالنسبة للأندية

23.09.27

إحباط محاولات إدخال أزيد من 8 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب خلال أسبوع

23.09.27

مجلس الأمن الدولي: جلسة إحاطة حول تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

23.09.27

المغير: المولد النبوي مناسبة لإحياء الموروث الثقافي وتعزيز أواصر التضامن في المجتمع

23.09.27

المعهد الوطني للصحة العمومية ينظم يوما إعلاميا إحياء لليوم العالمي لمكافحة داء الكلب

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.26

ترقب وضع حيز الخدمة لحوالي عشرة مشاريع خاصة بالمواد غير الحديدية

23.09.26

إجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني

23.09.26

الجزائر تسحب رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و 2027

23.09.26

إتلاف أزيد من 4 أطنان من المخدرات تم حجزها على المستوى الوطني

23.09.26

حوادث الطرقات: وفاة 39 شخصا وإصابة 1458 آخرين في ظرف أسبوع

23.09.26

سوناطراك : حكار في زيارة تفقدية إلى مصفاة "أوغيستا" بإيطاليا