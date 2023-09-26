حوادث الطرقات: وفاة 39 شخصا وإصابة 1458 آخرين في ظرف أسبوع

الجزائر - تسببت حوادث المرور التي وقعت في الفترة الممتدة ما بين 17 الى 23 سبتمبر الجاري و البالغ عددها 1219 حادثا في وفاة 39 شخصا وإصابة 1458 آخرين بجروح, حسب ما أفاد به, اليوم الثلاثاء, بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وقد سجلت أثقل حصيلة --مثلما أوضحه المصدر ذاته-- بولاية أدرار بوفاة أربعة أشخاص بمكان الحادث وجرح 22 آخرين, إثر وقوع تسعة حوادث مرور.

وعموما, أحصت ذات المصالح 21807 تدخل إثر تلقي مكالمات استغاثة من طرف المواطنين، شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية كحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي وإخماد الحرائق.

فبالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي --يتابع البيان-- قامت وحدات الحماية المدنية بـ 12557 تدخل لإسعاف وإجلاء 12238 جريح ومريض إلى المستشفيات.

أما في مجال إخماد الحرائق, فقد تم إحصاء 1968 تدخل سمح بإطفاء 1364 حريق من مختلف الأصناف, سجل أهمها بولاية الجزائر (154 حريق)، البليدة (100 حريق) وتيزي وزو (78 حريق), مثلما تضمنته ذات الحصيلة.