توجيهات رئيس الجمهورية مكنت من تحقيق نتائج ايجابية في مجال القضاء على الفوارق التنموية

النعامةـ أكد وسيط الجمهورية مجيد عمور اليوم الإثنين بالنعامة أن قرارت وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي باتت تتجسد يوما بعد يوم على أرض الواقع مكنت من تحقيق نتائج إيجابية في مجال القضاء على الفوارق التنموية وتجسيد برامج تنموية تصب في إطار تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

وأبرز السيد عمور في لقاء جمعه بفعاليات المجتمع المدني ونواب الولاية في البرلمان بغرفتيه والمنتخبين المحليين في إطار اليوم الثاني من زيارته الى الولاية أن دور هيئة وساطة الجمهورية التي تعمل على المتابعة الصارمة لمدى تنفيذ تلك القرارات يهدف إلى الإصغاء لإنشغالات المواطن وحلها وحصر النقائص من أجل مواصلة تسجيل العمليات التنموية حسب إحتياجات الساكنة ووفقا لطبيعة كل منطقة مع تشجيع الإستثمار والمقاولاتية وخلق الثروة.

وذكر ذات المتحدث بأن المواطن في صلب إهتمامات رئيس الجمهورية الذي وضع رؤية واقعية ودقيقة لمكامن الخلل في تسيير الشأن العام وأداء المرفق العمومي ومكن تجسيد قراراته و توجيهاته من فتح آفاق جديدة أمام المواطن للإستفادة من خدمة عمومية راقية.

وتطرق السيد عمور في كلمته إلى مختلف القرارات المجسدة في الميدان ومن بينها رفع القدرة الشرائية للمواطن و رفع الأجر الشهري وإقرار منحة البطالة والرفع من قيمتها فضلا عن وتوظيف حاملي شهادتي الماجيستير و الدكتوراه في قطاع التعليم العالي وغير ذلك من النتائج المحققة.

وجدد ذات المسؤول التذكير بما تجسد من تلك الإلتزامات المتعلقة بتحريك وتيرة القطاع الصناعي من خلال العمل على تحسين مناخ الإستثمار ورفع العراقيل البيروقراطية عن المشاريع العالقة فضلا عن صدور قانون الإستثمار الجديد.

ومن جهة أخرى ألح وسيط الجمهورية على ضرورة إحترام اليوم المخصص لإستقبال المواطنين وإيلاء العناية لسجل شكاوي المواطنين على مستوى الإدارات العمومية مع إستغلال المنصة الإلكترونية لوساطة الجمهورية التي تسمح بتتبع شكاوي المواطنين و نوافد إلكترونية تخص إنشغالات المستثمر و تلقي الإقتراحات المتعلقة بتحسين آداء المرفق العام.

و أبرز ذات المسؤول ما تحمله المنطقة الصناعية لبلدية النعامة التي تتربع على 150 هكتار, من آفاق على الحركية المحلية وتوفير مناصب الشغل وهي حاليا جاهزة لإحتضان المشاريع الاستثمارية داعيا الى تشجيع الإستثمار المحلي عبر مرافقة المستثمرين الجادين والشباب الجامعي الحامل لأفكار وإبتكارات وتمكينهم من تجسيد مشاريعهم.

وقد تمحورت مختلف تدخلات ممثلي الجمعيات المحلية خلال لقائهم بوسيط الجمهورية حول جملة من الإنشغالات ذات الصلة بالتنمية المحلية على غرار تسجيل برامج لمكافحة التصحر وتوفير التأطير الصحي المتخصص والتهيئة الحضرية والتشغيل والصناعة والفلاحة وغيرها.

ولدى زيارته لمشاريع التهيئة والربط بالشبكات على مستوى التجزئة الإجتماعية 3500 قطعة ببلدية مشرية ألح السيد عمور على إحترام آجال تسليم هذه المشاريع التي تتجاوز تكلفتها 1 مليار دج وذلك قبل نهاية السنة الجارية من أجل إنطلاق المواطنين في إنجاز سكناتهم الذاتية بعد أن خصصت لهم الدولة إعانة للبناء بقيمة 700 ألف دج.

كما عاين السيد عمور مقر المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية بالنعامة كما إطلع بمكمن بن عمار على سير الخدمة العمومية بمختلف مصالح البلدية فضلا عن زيارة العيادة متعددة الخدمات وعدد من المرافق الشبانية إلى جانب عملية ربط الأحياء السكنية بتقنية الألياف البصرية وخدمة الانترنت عالي التدفق .