السلطة العليا للشفافية: ملتقى وطني حول "الخطاب الديني, دعامة للحفاظ على منظومة القيم من أجل مكافحة الفساد"

الجزائر- تنظم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالتعاون مع الزاوية التيجانية, يوم غد الثلاثاء, بتماسين, ولاية توقرت, ملتقى وطني بعنوان: "الخطاب الديني دعامة للحفاظ على منظومة القيم من أجل مكافحة الفساد", وذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف, حسب ما أورده اليوم الاثنين بيان لذات الهيئة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الملتقى يندرج في "إطار تعزيز دور الزوايا وترقيته في غرس ثقافة نبذ الفساد والوقاية منه, باعتبار أن الزاوية تعد إحدى مؤسسات الضبط الاجتماعي التي أولت على عاتقها سبل تمتين القيم الأخلاقية والتي من شأنها أن تساهم بفعالية في مكافحة ظاهرة الفساد".

وسيتم خلال هذا الملتقى --مثلما أشار إليه البيان-- "تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته", والتي خصص الهدف الاستراتيجي الخامس منها ل"ترقية ثقافة نبذ هذه الظاهرة في المجتمع وتوعية جميع أطيافه بمخاطرها", وذلك من خلال "إشراك المساجد والزوايا في مكافحتها والوقاية منها عبر نشر القيم الدينية والأخلاقية".