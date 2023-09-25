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سطيف: الأيام الوطنية للسماع والمديح الديني تنطلق يوم الأربعاء المقبل

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 سبتمبر 2023 15:04     الفئـة : مجتمـــع
سطيف: الأيام الوطنية للسماع والمديح الديني تنطلق يوم الأربعاء المقبل

سطيف - تنظم بدار الثقافة "هواري بومدين" بسطيف في الفترة الممتدة بين 27 و 29 سبتمبر الأيام الوطنية للسماع والمديح الديني بمشاركة فرق إنشادية من عديد ولايات الوطن, حسبما علم اليوم الاثنين من رئيسة الجمعية الثقافية "قاردينيا" لبلدية سطيف, الجهة المبادرة بتنظيم التظاهرة.

وفي تصريح لوأج أوضحت السيدة راضية عجيمي أن "هذا الحدث الثقافي ينظم في إطار الاحتفالات المخلدة لذكرى مولد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام  تحت شعار +ولد الهدى فالكائنات ضياء+ حيث ستشارك فيه تسع (9) فرق إنشادية من ولايات سطيف و قسنطينة و المسيلة و غرداية و الجزائر العاصمة و المدية".

وينتظر أن تعرف هذه الأيام الإنشادية تنظيم مداخلات دينية و ندوات فكرية حول السيرة النبوية الشريفة و السماع الصوفي من تنشيط أساتذة من سطيف و سيدي بلعباس و بسكرة , وفق أبرزته ذات المتحدثة التي أفدت بأن معرضا فنيا للحروف و المنمنمات سيقام أيضا بالمناسبة للفنان عبد الحق جلاب من ولاية بسكرة .

وسيكون الجمهور طيلة أيام التظاهرة على موعد مع قراءات شعرية في مدح الرسول الكريم لعديد الشعراء على غرار جمال الواحدي (سطيف) و عبد الله برماكي ( أدرار) و ياسين أثريد (جيجل) , مثلما أشير إليه.

وستتيح هذه التظاهرة الثقافية والفنية التي تنظم كذلك تحت إشراف المجلس الشعبي لبلدية سطيف و بمساهمة مديرية الثقافة و الفنون محليا للجمهور فرصة الاستمتاع و اكتشاف المواهب و إبداعات الشباب في هذا النوع من الفنون, كما تم توضيحه.

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سطيف: الأيام الوطنية للسماع والمديح الديني تنطلق يوم الأربعاء المقبل
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 سبتمبر 2023 15:04     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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