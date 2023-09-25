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المولد النبوي: الخميس المقبل عطلة مدفوعة الأجر

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 سبتمبر 2023 12:11     الفئـة : مجتمـــع
المولد النبوي: الخميس المقبل عطلة مدفوعة الأجر

الجزائر- سيكون يوم الخميس المقبل 28  سبتمبر الموافق ل12 ربيع الاول 1445 هجرية عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة, وذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف, حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري.

وأوضح ذات المصدر أنه "بمناسبة المولد النبوي الشريف, وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية  1963,المتضمن قائمة الأعياد القانونية, المعدل والمتمم, فإن يوم الخميس الثاني عشر (12) من ربيع الأول 1445 هجرية الموافق ل28 سبتمبر 2023 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات, مهما كان قانونها الأساسي, بما في ذلك المستخدمون باليوم أو الساعة".

وأضاف البيان أنه "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".

 

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المولد النبوي: الخميس المقبل عطلة مدفوعة الأجر
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 سبتمبر 2023 12:11     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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