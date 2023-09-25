اختتام فعاليات الدفعة الرابعة من المخيمات الصيفية الشبابية المتخصصة

الجزائر - اختتمت مساء أمس الأحد بفندق بالجزائر العاصمة, فعاليات الدفعة الرابعة من المخيمات الصيفية الشبابية المتخصصة المنظمة من طرف المجلس الأعلى للشباب, والتي جاءت بعنوان "مخيم صناع المحتوى: معا نحو تشبيك الجهود من أجل مواطنة فاعلة", وذلك بمشاركة أزيد من 200 شاب وشابة من مختلف ربوع الوطن بهدف تبادل الخبرات وتقديم محتوى هادف عبر الانترنيت.

وخلال إشرافه على فعاليات اختتام المخيم الذي جرت فعالياته في الفترة الممتدة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال", أكد رئيس المجلس, السيد مصطفى حيداوي على ضرورة أن "يوحد صناع المحتوى الجزائريون جهودهم ليكونوا صفا منيعا لتقوية اللحمة الوطنية, ولتشبيك الجهود لتكون موحدة ومهيكلة في سياق بث الوعي والمسؤولية لدى هذه الفئة", وذلك من خلال انتاج "محتوى تأثيري هادف في ظل ثوابت, قيم وهوية المجتمع الجزائري".

وأضاف ذات المتحدث, أن مختلف المشاركين في فعاليات هذا المخيم ناقشوا خلال مختلف الورشات وجلسات التفكير طوال الثلاثة أيام الماضية "سبل البحث عن الإطارين القانوني والتنظيمي اللذان يسمحان لهذه الفئة بممارسة مهنتها بأريحية", وهو ما سيتكفل به المجلس--يضيف السيد حيداوي-- من خلال "رفع مقترحات للسلطات المعنية".

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وخلص منظمو هذا المخيم إلى تقديم توصيات عامة, على غرار "البحث عن الشكل القانوني المناسب والكفيل بتلبية احتياجات صناع المحتوى, اقتراح برنامج عمل سنوي, اطلاق منصة الكترونية خاصة بصناع المحتوى باعتبارها فضاء تواصلي دائم واعطاء الاولوية في المرحلة القادمة للعملية التدريبية بما يسهم في تنمية قدراتهم".

للإشارة فإن مخيم صناع المحتوى يدخل ضمن فعاليات المخيمات الصيفية الشبابية التي اقيمت عبر أربع دفعات منذ نهاية اغسطس الفارط ("مخيم رواد المهن", "مخيم النوادي العلمية" و"مخيم الشباب المتطوع".