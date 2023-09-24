ضرورة ترسيخ ثقافة خدمة المواطن عبر المعالجة السريعة والفعالة لانشغالاته

النعامة ـ أكد وسيط الجمهورية مجيد عمور مساء اليوم الأحد بالنعامة على ضرورة ترسيخ ثقافة خدمة المواطن لدى الإدارة العمومية والأعوان العموميين من خلال المعالجة السريعة والفعالة لانشغالاته لتحسين ظروفه المعيشية.

وأوضح السيد عمور خلال معاينته لعدد من المشاريع التنموية في إطار اليوم الأول من زيارته إلى الولاية أن "مواكبة الديناميكية الإقتصادية والإجتماعية التي تشهدها البلاد تتطلب كسب الرهان الخاص بالإصغاء للمواطن والتواصل الدائم معه وجعله في قلب الإهتمام لكونه طرفا فاعلا في تحقيق التنمية المحلية".

وذكر ذات المسؤول بأهمية تجسيد التعاون والتشاور المستمر بين السلطات المحلية والجمعيات و المواطنين لدعم الجهود والحركية التنموية المسجلة بالولاية والتي تشهد تجسيد إنجازات معتبرة تتعلق بمرافق البنية التحتية و المشاريع السكنية وفك العزلة و تحسين الإطار المعيشي للمواطن بما يتماشى مع تطلعات قاطنيها.

وأكد أن زيارته الميدانية لولاية النعامة تعد فرصة للقاء المواطنين والإستماع لإنشغالاتهم والوقوف على مدى التكفل بها ومعاينة التجسيد الفعلي لبرامج التنمية التي أصبحت حقيقة في الميدان ويلمس الجميع إنعكاسها ووقعها الإيجابي في محو الفوارق التنموية وإحداث ديناميكية وإنتعاش للإقتصاد المحلي وعدة مجالات أخرى ساهمت في تحسين ظروف معيشة المواطن وتوفير عدد هام من مناصب الشغل.

وقد أشرف وسيط الجمهورية بالمناسبة على تدشين المدرسة الإبتدائية الجديدة "الشهيد بوعامر بوعمامة " بمغرار حيث إطلع على ظروف التكفل بتمدرس التلاميذ .

كما زار ببلدية جنين بورزق الحديقة العمومية" أم المناطق" ومستثمرة فلاحية تتربع على مساحة 40 هكتار.

ولدى معاينته لمشاريع أخرى على غرار أشغال التهيئة و توفير خدمات مختلف الشبكات على مستوى حصة 3.500 قطعة أرضية للتجزئات الإجتماعية والتحسين الحضري لحي 17 أكتوبر بعين الصفراء أكد السيد عمور أن ولاية النعامة تتوفر على مقومات إستثمارية كبيرة وأبرزها مساحات هامة من العقار الصناعي والسياحي والفلاحي الشاغر.

ودعا وسيط الجمهورية السلطات المحلية والمنتخبين الى إستقطاب المستثمرين وبعث نسيج صناعي تحويلي يتماشى وطبيعة الولاية التي تتوفر على ثروة حيوانية معتبرة وموارد أولية فلاحية ومنجمية و معدنية وغيرها.

وحسب نفس المسؤول فإن وساطة الجمهورية ترافق المستثمرين من خلال معالجة انشغالاتهم وإيجاد حلول فورية لها عبر البوابة الرقمية لذات الهيئة, مشيرا إلى أن ذلك يندرج في إطار مسعى الدولة الرامي إلى تشجيع الاستثمار ومرافقة المستثمرين.

وسيواصل مجيد عمور زيارته الى النعامة غدا الاثنين في يومها الثاني والأخير بالاطلاع على مقر مندوبية وسيط الجمهورية بالولاية ومعاينة مشاريع تنموية أخرى ببلديات النعامة ومكمن بن عمار ومشرية. كما سيعقد لقاء مع المجتمع المدني.