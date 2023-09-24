الإصغاء والتكفل بانشغالات المواطن أساس لتعزيز ثقته بالإدارة

البيض - أعلن وسيط الجمهورية اليوم الاحد من البيض ان مختلف الادارات العمومية و الهيئات المحلية استجابت خلال السنة الماضية بنسبة تفوق 80 بالمائة للعرائض والانشغالات المطروحة أمامها, داعيا في نفس الوقت الى مواصلة تعزيز الثقة بين المواطن و الادارة عن طريق الاصغاء و التكفل بانشغالاته.

وشدد مجيد عمور لدى وقوفه على سير عمل مديرية أملاك الدولة ومدى الاستجابة لمختلف انشغالات المواطنين في إطار اليوم الثاني والأخير من زيارته الى الولاية, على ضرورة إيلاء الاهتمام البالغ للمواطن من خلال الإصغاء لانشغالاته والتكفل بها وتسوية وضعية مختلف الملفات المطروحة وتقليص آجال معالجتها والاعتماد على الرقمنة في التعامل مع مختلف الملفات لتعزيز ثقة المواطن بالإدارة.

في هذا الصدد, أكد وسيط الجمهورية على الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للمواطن والذي وضعه في صلب اهتماماته والتزاماته وضمن أولوياته من خلال التكفل بمختلف انشغالاته، وأيضا العمل على إشراك المواطن والمجتمع المدني في مسار التنمية المحلية في إطار تكريس مبدأ الديموقراطية التشاركية.

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وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للتكفل بانشغالات المواطنين، أكد ذات المسؤول أن هيئة وساطة الجمهورية ومنذ استحداثها تقوم عبر مختلف مندوبياتها المحلية عبر الوطن بالتقييم المستمر والدوري لمدى تجاوب مختلف القطاعات مع انشغالات وعرائض المواطنين.

كما أشار السيد عمور في معرض كلامه أيضا الى الإصلاحات الكبيرة والعميقة التي جاء بها رئيس الجمهورية لإرساء أسس الجزائر الجديدة والتي وضع فيها المواطن في صلب اهتمامه لبناء مجتمع منسجم، والعمل على تكريس دولة القانون وحماية حقوق المواطنين.

وقد ترجمت تلك الالتزامات إلى قرارات ومتابعة ميدانية جسدت في الواقع من خلال النتائج المحققة ضمن مختلف البرامج والعمليات التنموية عبر ربوع الوطن والتي من شأنها رفع الغبن عن المواطن.

وقد قام السيد عمور أيضا بزيارة بعاصمة الولاية مقر مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء والمندوبة المحلية لوسيط الجمهورية فضلا عن تفقد مشروعي إنجاز مركز لتصفية الدم وجراحة المسالك البولية ومسبح جواري مغطى حيث أكد على ضرورة الانتهاء من أشغال تجسيد هذه المرافق في أجالها.

وكان وسيط الجمهورية قد وضع عشية أمس السبت حيز الخدمة مشروع ربط 19 مستثمرة فلاحية بشبكة الكهرباء الفلاحية بمنطقة "الطاقية" ببلدية سيدي أعمر، فضلا عن وقوفه على مشروع إنجاز متوسطة بالتجمع السكني الريفي" الثنية" ببلدية البيض ينتظر استلامها قريبا.

كما عقد لقاء مع الحركة الجمعوية والمجتمع المدني لمختلف بلديات الولاية حيث استمع لانشغالات ممثلي المواطنين, مؤكدا على العمل على دراسة ونقل ومتابعة مختلف الانشغالات المطروحة بالتنسيق مع السلطات المحلية والمركزية.