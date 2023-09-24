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انطلاق المسابقة التصفوية الوطنية المؤهلة للأسبوع الوطني ال25 للقرآن الكريم

  أدرج يـوم : الأحد, 24 سبتمبر 2023 17:03     الفئـة : مجتمـــع
انطلاق المسابقة التصفوية الوطنية المؤهلة للأسبوع الوطني ال25 للقرآن الكريم

الجزائر - انطلقت اليوم الأحد بدار الإمام, المحمدية, بالجزائر العاصمة, المسابقة التصفوية الوطنية المؤهلة للأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته ال25, بمشاركة أزيد من 200 متسابق من جميع ولايات الوطن, حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وأوضح نفس المصدر أن "المسابقة التصفوية الوطنية المؤهلة للأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته ال25, تجري عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد وتخص ستة فروع, و يشارك فيها أزيد من 200 متسابق من جميع ولايات الوطن, وذلك بإشراف لجنتين للتحكيم في المسابقات القرآنية الوطنية والدولية".

وستفضي هذه التصفيات "لاختيار 10 متسابقين في كل فرع من فروع المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره التي ستقام هذا العام بولاية بني عباس, وتتضمن ستة فروع تخص حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد والتفسير و حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد وحفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد لصغار الحفظة وحفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءات القرآنية السبع (7) مع حفظ متن الشاطبية".

كما تشمل التصفيات --حسب نفس البيان-- "فرع المسابقة النسوية لحفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد, وكذا مسابقة محو الأمية لحفظ ما تيسر من القرآن الكريم مع التجويد لمن سنهم أكثر من 50 سنة مع حفظ 10 أحزاب".

كلـمات مفتـاحيــة :
انطلاق المسابقة التصفوية الوطنية المؤهلة للأسبوع الوطني ال25 للقرآن الكريم
  أدرج يـوم : الأحد, 24 سبتمبر 2023 17:03     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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