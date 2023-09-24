Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وكالات السياحة والأسفار الراغبة في تنظيم عملية الحج مدعوة إلى التسجيل وسحب دفتر الشروط

  أدرج يـوم : الأحد, 24 سبتمبر 2023 15:43     الفئـة : مجتمـــع
وكالات السياحة والأسفار الراغبة في تنظيم عملية الحج مدعوة إلى التسجيل وسحب دفتر الشروط

الجزائر - دعا الديوان الوطني للحج والعمرة كافة وكالات السياحة والأسفار الراغبة في الترشح لتنظيم عملية الحج لموسم 1445ه / 2024 إلى التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية, بداية من اليوم الأحد, عبر البوابة الجزائرية للحج وعبر الموقع الرسمي للديوان.

وجاء في بيان للديوان: "يعلم الديوان الوطني للحج والعمرة كافة وكالات السياحة والأسفار الراغبة في الترشح لتنظيم عملية الحج لموسم 1445ه / 2024 م انه بإمكانها التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية للحج https:/bawabetelhadj.dz والموقع الرسمي للديوان الوطني للحج والعمرة https:/onpo.dz وذلك ابتداء من اليوم 24 سبتمبر 2023 مقابل دفع مبلغ 5.000,00 دج لحساب الديوان الوطني للحج والعمرة المفتوح لدى البنك الوطني الجزائر - وكالة الأبيار".

وأوضح نفس البيان أن الملف "يودع يدويا في ظرف مغلق يحمل عبارة تنظيم عملية الحج لموسم 1445ه /2024" وذلك على مستوى مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة -مديرية نشاط الحج- المديرية الفرعية لتنظيم الحج "والكائنة بشارع محمد عليلات القبة -الجزائر العاصمة - ابتداء من تاريخ 26 سبتمبر 2023.

وقد حدد الديوان آخر أجل لاستلام يوم 10 أكتوبر القادم على الساعة العاشرة صباحا.

آخر تعديل على الأحد, 24 سبتمبر 2023 16:11
كلـمات مفتـاحيــة :
وكالات السياحة والأسفار الراغبة في تنظيم عملية الحج مدعوة إلى التسجيل وسحب دفتر الشروط
  أدرج يـوم : الأحد, 24 سبتمبر 2023 15:43     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.24

تفعيل اتفاقيات الشراكة والتعاون الثقافي الجزائري-الإيراني محور محادثات بين وزيرة الثقافة…

23.09.24

وفد من وزارة الري يحل بسكيكدة للوقوف على احتياجات القطاع بها

23.09.24

ضرورة ترسيخ ثقافة خدمة المواطن عبر المعالجة السريعة والفعالة لانشغالاته

23.09.24

إعداد قريبا خارطة وطنية للمواقع والقدرات الإنتاجية للمستثمرات الفلاحية

23.09.24

تيزي وزو: تنظيم صالون وطني للحلي التقليدية من 30 أكتوبر الى 5 نوفمبر المقبل

23.09.24

بوغالي يستقبل وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.23

بنك الجزائر : المصادقة على نص تنظيمي يسير مكاتب الصرف

23.09.22

قطاع الصحة يعجل في تطبيق الرقمنة باعتبارها "قيمة مضافة" من اجل نجاعة التسيير

23.09.20

تدشين "بنك الاتحاد الجزائري" بموريتانيا، أول بنك جزائري بالخارج

23.09.22

الصحراء الغربية: سانشيز ينقلب على المخزن ويؤكد دعم إسبانيا لحل سياسي "مقبول من الطرفين" 

23.09.18

فيضانات ليبيا: انتشال 126 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة

23.09.22

البنية التحتية للاتصالات: الجزائر تسجل قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة