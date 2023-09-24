وكالات السياحة والأسفار الراغبة في تنظيم عملية الحج مدعوة إلى التسجيل وسحب دفتر الشروط

الجزائر - دعا الديوان الوطني للحج والعمرة كافة وكالات السياحة والأسفار الراغبة في الترشح لتنظيم عملية الحج لموسم 1445ه / 2024 إلى التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية, بداية من اليوم الأحد, عبر البوابة الجزائرية للحج وعبر الموقع الرسمي للديوان.

وجاء في بيان للديوان: "يعلم الديوان الوطني للحج والعمرة كافة وكالات السياحة والأسفار الراغبة في الترشح لتنظيم عملية الحج لموسم 1445ه / 2024 م انه بإمكانها التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية للحج https:/bawabetelhadj.dz والموقع الرسمي للديوان الوطني للحج والعمرة https:/onpo.dz وذلك ابتداء من اليوم 24 سبتمبر 2023 مقابل دفع مبلغ 5.000,00 دج لحساب الديوان الوطني للحج والعمرة المفتوح لدى البنك الوطني الجزائر - وكالة الأبيار".

وأوضح نفس البيان أن الملف "يودع يدويا في ظرف مغلق يحمل عبارة تنظيم عملية الحج لموسم 1445ه /2024" وذلك على مستوى مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة -مديرية نشاط الحج- المديرية الفرعية لتنظيم الحج "والكائنة بشارع محمد عليلات القبة -الجزائر العاصمة - ابتداء من تاريخ 26 سبتمبر 2023.

وقد حدد الديوان آخر أجل لاستلام يوم 10 أكتوبر القادم على الساعة العاشرة صباحا.