التأكيد على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق تطلعات المواطن و تجسيد التنمية الشاملة

البيض - أكد وسيط الجمهورية، مجيد عمور اليوم السبت بولاية البيض على ضرورة تضافر جهود جميع الفاعلين لتحقيق تطلعات المواطن وتجسيد التنمية الشاملة التي تعد في صلب اهتمامات والتزامات رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون.

وأبرز السيد عمور خلال زيارة قادته بمعية السلطات الولائية إلى بلدية الأبيض سيدي الشيخ أن هذه الزيارة تأتي بتكليف من رئيس الجمهورية للوقوف ميدانيا على ما تم اتخاذه من اجراءات لتحسين الإطار المعيشي للمواطن والتكفل بانشغالاته وهو ما تعمل عليه هيئة وساطة الجمهورية من خلال الإحتكاك المباشر بالمواطن و الإستماع إلى انشغالاته والعمل على ايجاد الحلول لها.

وأبرز وسيط الجمهورية في لقاء جمعه بأعيان المنطقة وفعاليات المجتمع المدني ونواب الولاية في البرلمان بغرفتيه أن الرئيس تبون يولي أهمية كبيرة جدا للمواطن الذي وضعه في صلب اهتماماته وفي صلب كل السياسات العمومية من أجل تقديم أحسن خدمة له.

كما ثمن ذات المسؤول ما تم تحقيقه ميدانيا من نتائج ايجابية منذ تولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سدة الحكم على غرار العمل على القضاء على الفوارق التنموية من خلال مختلف البرامج التنموية المجسدة التي تصب في اطار تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، والقضاء على البيروقراطية.

و في هذا الصدد، أكد مجيد عمور أن التزامات رئيس الجمهورية قد ترجمت إلى قرارات وباتت تتجسد يوما بعد يوم على أرض الواقع وهي محل متابعة شخصية من طرف السيد الرئيس، وهيئة وساطة الجمهورية تعمل على المتابعة الصارمة لمدى تنفيذ تلك القرارات.

و من ضمن تلك القرارات المجسدة في الميدان رفع القدرة الشرائية للمواطن، ورفع الأجر الشهري، وإقرار منحة البطالة والرفع من قيمتها فضلا عن ترسيم وادماج الأساتذة في الاطوار التعليمية الثلاثة، وتوظيف حاملي شهادتي الماجيستير و الدكتوراه في قطاع التعليم العالي وغير ذلك من النتائج المحققة.

كما تجسدت التزامات الرئيس أيضا في القطاع الصناعي من خلال العمل على تحسين مناخ الإستثمار، ورفع العراقيل البيروقراطية عن المشاريع العالقة والتي سمحت بخلق أزيد من 52 ألف منصب شغل، فضلا عن صدور قانون الإستثمار الجديد الذي يضمن الحماية للمستثمر ويشجعه على الاستثمار.

كما أكد السيد عمور على ضرورة خلق حركية إقتصادية من أجل الإستجابة لتطلعات الشباب خاصة ما تعلق بتوفير مناصب شغل، وقد تم في هذا الصدد سن جملة من التنظيمات والقوانين لتشجيع ومرافقة الشباب لولوج عالم المقاولاتية وتسمح لهم بخلق المشاريع الإستثمارية وتوفير مناصب الشغل والسلطات على المستوى المحلي ملزمة على مرافقة هؤلاء الشباب ورفع مختلف العراقيل التي قد تواجههم.

كما تجسدت التزامات رئيس الجمهورية -يضيف ذات المتحدث- أيضا في القطاع الفلاحي من خلال جملة من القرارات على غرار تلك المتخذة خلال الجلسات الوطنية للفلاحة والتحفيزات المقدمة للمهنيين للنهوض بالقطاع.

و دعا وسيط الجمهورية السلطات المحلية لولاية البيض إلى ضرورة الإستغلال الأمثل للموارد التي تتوفر عليها الولاية حتى تعود بالفائدة على الديناميكية الإقتصادية و الإجتماعية.

و قد تمحورت مختلف تدخلات مواطني بلديتي الأبيض سيدي الشيخ وأربوات خلال زيارة وسيط الجمهورية حول جملة من الإنشغالات ذات الصلة بالتنمية المحلية على غرار التهيئة الحضرية والتشغيل والصناعة والفلاحة و الصحة وجوانب أخرى لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن.

للإشارة، فقد وقف وسيط الجمهورية ببلدية الأبيض سيدي الشيخ على عدد من المشاريع التنموية الجارية على غرار مستشفى 80 سرير الذي انطلقت به الأشغال مؤخرا، فضلا عن مشاريع تتعلق بالتهيئة الحضرية حيث دعا القائمين على هذه المشاريع إلى ضرورة الإلتزام بالآجال المحددة، فضلا عن اطلاعه ببلدية أربوات على مشروع تهيئة استفادة منه المدرسة الإبتدائية "الشهيد أحمد عفون".

و يواصل مجيد عمور زيارته الى ولاية البيض عشية اليوم بالوقوف على بعض المشاريع التنموية ببلدية سيدي اعمر. كما يزور غدا الاحد عدد من المشاريع بعاصمة الولاية.